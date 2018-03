Megdöbbentő dologra használhatják a szuperpénzt

Kattintson a cikk megnyitásához

A BMW-nél már javában dolgoznak a következő generációs 1-esen, most pedig néhány új információ szivárgott ki a modellről. Ez lesz egyébként a németek első autója, amely már az új, FAAR nevű padlólemezre épül. Ez, ahogyan a neve (Frontantriebsarchitektur) is mutatja, egy elsőkerékhajtású platform, de összkerékhajtást is képes befogadni.