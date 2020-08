Megdőlt a rekord a magyar gyógyszergyártónál - ez áll a háttérben (frissítve)

Megdőlt a Richter hároméves árfolyamrekordja hétfőn: 7300 forint fölé emelkedett a kurzus a Budapesti Értéktőzsdén. A cég a koronavírus-járvány egyik nyertese, a forint gyengülése is segíti, és az eladásait sem érinti a krízis, sőt a cariprazine kifejezetten jól megy.

Történelmi csúcsot döntött a Richter Gedeon Nyrt. árfolyama hétfőn, délre 7300 forint fölé emelkedett az árfolyam. A gyógyszercég részvénye korábban 2017. június 19-én volt a legdrágább, 7296 forinton forgott, most pedig már alig 20 forintra van az újabb csúcstól, ami akár órákon belül megdőlhet, sőt jöhetnek még magasabb rekordok is a szakértők szerint.

"A mostani válságban a gyógyszercégek a stabilitás oszlopai maradtak. A Richternek is jól ment az idei év. A generikus gyógyszerportfóliója a covid-válságban is stabil maradt, sőt nőtt, hiszen nem érintette a krízis. Az amerikai eladások az Allergan által szintén több negyedéve emelkednek, rekord szintű értékesítési adatokról számol be a cég" - mondja Gajdács Attila, az OTP Alapkezelő részvényelemzője.

Az elemzők optimisták

A magyar gyógyszergyártó hosszútávú kilátásai is kedvezőek. Az új felvásárlások, partnerségi megállapodások mindenesetre tartogathatnak kedvező meglepetéseket. A Richter javára írható még, hogy bőséges készpénzállománnyal rendelkezik, és hitelt is vehet fel, ha további felvásárlásokat tervezne.

"A cég értékeltsége viszont már nem annyira kedvező, a jelenlegi árfolyamban már tükröződik a pénzügyi célok elérése" - mondja Gajdács. Hétfőn reggel már látszott, hogy a 7296 forintos történelmi árfolyamrekord pillanatokon belül megdőlhet, sőt mehet az árfolyam új csúcsra, akár 200-300 forintot is emelkedhet még a részvény. A jövőben azonban a Richtertől már csupán átlagos árfolyam-emelkedést várnak a szakértők, nem nagyobbat, mint a részvénypiac egészétől általában.

"Bízni lehet csak abban, hogy azok az előrejelzések, amelyeket látunk, valósággá válnak" - mondja Vágó Attila, a Concorde Értékpapír vezető elemzője. A Richternek a gyenge forint eddig segített, hiszen exportorientált cég, a menedzsment előrejelzése pedig alapvetően konzervatív, viszont azon alapszik, amit az elemzőktől begyűjt. "Vagyis a menedzsment azt várja, az elemzők mondják meg, mit várnak, az elemzők pedig a menedzsmentre várnak" - mondja Vágó.

A gyógyszergyár fő húzóterméke a Vraylar (cariprazin), ami jól megy, az értékesítésének az üteme folyamatosan gyorsul, emiatt a szabadalmi bevételek tovább növelhetik a nyereséget. Az elemzők jelenleg optimistábbak, mint a vállalat, a Concorde célára például 7600 forint az év végére az osztalékfizetést is beszámítva. Sőt ha kitart a lendület a tőkepiacokon, akkor megindulhat a beáramlás a feltörekvő piacok irányába, ami tovább emelheti a Richter árfolyamát is.

Nagy rali volt

A Richtert is "megfertőzte" persze az idén a koronavírus-járvány, március második felében 5500 forint alatt is volt az árfolyama, azóta viszont több mint 30 százalékot emelkedett. Az elmúlt egy hónapban pedig felgyorsult az árfolyam-emelkedés, július végétől több mint 17 százalékot szedett magára a papír.

A magyar állam által a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítványnak nemrég átadott pakett árfolyama is tovább nőtt időközben. Az Mfor.hu beszámolója szerint a múlt héten lezárult részvénytranszfer idején a pakett 134 milliárd forintot ért.