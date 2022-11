Jó formában kezdte a magyarok számára ünnepekkel, sok országban viszont hétköznapokkal induló hetet a forint. A hétfői és keddi kirobbanó forma szerdán reggel is csak megmaradni látszik, 407 forint körüli áron jegyzik az eurót a devizapiacokon. A dollár ára 411 forint körül van, a svájci frank 412 forint, az angol font 473 körül jár.

"Erősödni tudott a forint. Az elmúlt napokban jól szerepelt a hazai fizetőeszköz, az euróval szemben ismét a 410-es szint alá került. Erősebb támaszok 405-nél, majd 400-nál találhatóak. A dollár-forint árfolyamában szintén fontos szint húzódik 410-nél, melyet egyelőre nem sikerült tartósan letörni. Az esti órákban nagyobb mozgások várhatóak a devizapiacon az amerikai jegybank kamatdöntő ülése miatt, és akár hosszabb időre is irányt kaphat a dollár árfolyama, mely a feltörekvő piaci devizák mozgását is nagyban befolyásolhatja" - közölte az Equilor.

A OTP-nél is biztatónak látják a forint helyzetét. A euró/forint trendvonal az elemzőik szerint már majdnem a 406 körül húzódik, így nem kellene sok a hosszabb trendvonal töréséhez. A szakértők szerint, ha emelkedik az euró ára, érdemes eladni a valutát, mert ha egyszer letörik a keresztárfolyam, akkor akár 390,6-is is eshet az euró/forint kurzus.

A KBC szerint is a Fed esti ülése lehet a mai nap legfontosabb eseménye a forint szempontjából, hiszen az megmozdíthatja a dollár és ezzel a teljes devizapiac jegyzéseit. "Nem kezdi rosszul a mai napot a forint, a héten eddig alapvetően is erős teljesítményt mutatott. Az EURHUF 407 közelében jár ma reggel, ami nagyjából 1 hónapos mélypontot jelent, miközben a dollár egyébként nem olyan gyenge, vagyis kimondottan erős így a forint szereplése. Technikailag az 50 napos mozgóátlag letörése is fontos esemény lehet, ami a forint szempontjából szintén nem rossz hír" - írták reggeli elemzésükben.