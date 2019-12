Meghekkelték a jegybankot, ki is használhatták a spekulánsok

A Bank of England elismerte, hogy egyes kereskedők a hivatalos közzététel előtt is megismerhették közleményeiket, miután egyik beszállítójuk meghekkelte a rendszerüket. A szolgáltatást spekulánsoknak villámkereskedőknek értékesítették.

A brit jegybank, a Bank of England elismerte, hogy high speed traderek, azaz olyan kereskedők, akik akár csak a másodperc tört részére is nyitnak piaci pozíciókat, érzékeny információkhoz juthattak hozzá és ki is használhatták azokat. A bank szerint az egyik beszállítójuk hekkelte meg a rendszerüket, s így a kereskedők a hivatalos adás megkezdése előtt belehallgathattak sajtótájékoztatóik hanganyagába - írta a Financial Times.

Az ügyről eredetileg a The Times című brit napilap tudósított. Mint írták, a bank egyik meg nem nevezett beszállítója egy sajtótájékoztató hanganyagát azelőtt küldte meg külső ügyfeleinek, mielőtt a teljes hivatalos videó nyilvánosan hozzáférhetővé vált.

5-8 másodperc előny

A hangfelvétel eredetileg azért készült, hogy ha a videóanyaggal valami probléma lenne, akkor tartalékként szolgálhasson. Azonban a Bank of England felfedezte, hogy egy ideje ezekkel a hanganyagokkal az illető beszállító visszaélhet. Teljesen elfogadhatatlan, hogy ezt a hanganyagot a bank tudta és beleegyezése nélkül felhasználták - közölte a Bank of England. Azok, akik megkapták ezt a hanganyagot öt és nyolc másodperc közötti előnyben voltak azokkal szemben, akik az élő videoközvetítést nézték.

A bank szerint amikor felismerték, hogy mi történt, azonnal törölték a beszállító hozzáférését rendszereikhez, még a legutóbbi, az új Pénzügyi Stabilitási Riport megállapításait közlő tájékoztatót megelőzően. Hangsúlyozták, hogy a biztonsági előírásokat nem sértette meg senki az olyan érzékeny információk közlésekor, mint például a monetáris politikai tanács döntései. A probléma kizárólag az ezeket követő, a döntések hátterét ismertető sajtótájékoztatókra korlátozódott.

Nagy szégyen

Mindezek ellenére az ügy nagy szégyen a Bank of Englandra nézve a Financial Times szerint. Mark Carney, a jegybank kormányzója és más vezető tisztségviselők véleménye, amelyek ezeken, a monetáris politikai és a pénzügyi stabilitási bizottság üléseit követő sajtótájékoztatókon szoktak elhangzani, gyakran megmozgatják a font és az angol állampapírok árfolyamát. Az olyan kereskedők, akik néhány másodperccel hamarabb hallják ezeket a kommentárokat, könnyen megelőzhetik a piac többi szereplőjét.

A The Times értesülései szerint az érintett beszállító már legalább az év eleje óta meghekkelte ezeket a hangadásokat, s a lap által látott dokumentumok azt mutatják, hogy ezt a szolgáltatást értékesítették magas frekvenciájú kereskedési stratégiát folytató cégek részére egy a beszállítóval kapcsolatban álló piaci hírügynökségen keresztül.

Az ügyfeleknek 2500 és 5000 font közötti összeget kellett fizetniük sajtótájékoztatónként azért, hogy hozzáférjenek a hangadáshoz. A lap szerint egyébként ezek a cégek hasonló nagy sebességű hanganyag szolgáltatást kínáltak az Európai Központi Bank (ECB), az amerikai Fed és a Bank of Canada eseményeihez is.

