Megijedtek a Covid-19-től az USA-ban is

Nagy zuhanással indult a kereskedés hétfőn az amerikai értékpapírpiacokon.

New Yorkban a DJIA indexe több mint 60 pontos zuhanással indította a hetet, az index 2,4 százalékkal állt a nyitást követő fél órában a pénteki zárószintje alatt.

Az S&P-500 2,1, a Nasdaq 1,5 százalékos mínusszal kezdte a hétfői kereskedést.

A pesszimizmust a MarketWatch szerint szakértők az emelkedő Covid-esetekkel, illetve a hétvégén kiszivárgott, nagybankokat értintő újabb botránnyal magyarázták. Utóbbi esetében az amerikai pénzügyminisztériumtól kiszivárgott több ezer aktáról van szó, amelyek arról tanúskodnak, hogy több nagybank - köztük a HSBC, a Deutsche Bank, JPMorgan - a pénzmosás elleni szigor ellenére simán továbbutaltak gyanús, korrupcióból vagy más illegális tevékenységből származó pénzeket, az erről szóló jelentéseket pedig jelentős késésekkel adták csak le az illetékes hivatalnak.

Pénteken az amerikai indexek veszteséggel zártak, a DJIA csaknem egy százalékos, az S&P és a Nasdaq indexek pedig több mint egy százalékos csökkenéssel. Az elmúlt hetet a DJIA nagyjából változatlanul, az S&P 0,7 százalékos, a Nasdaq 0,6 százalékos csökkenéssel fejezte be.

A hétfői tőzsdenapot már az ázsiai piacok is gyengüléssel indították, az európai tőzsdék pedig 2,8-3,6 százalékos veszteségben jártak az amerikai kereskedési idő kezdetén. A londoni, frankfurti tőzsdeindexek négy heti mélypontot értek el, csakúgy, mint a párizsi és a madridi, a milánói pedig hét heti mélypontra zuhant - írja az MTI.

Az európai piacokon a banki és az utazási ágazatok papírjai gyengültek a legnagyobb mértékben, mindkét ágazat indexe hat százalékot esett.

Hasonlóképpen az amerikai piacokon is a légitársaságok, a szállodaláncok és az üdülőhajó üzemeltető cégek részvényei estek nagyot, 2-4 százalékosat már a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban. A MarketWatch szerint Amerikában és Európában is jelentős veszteségben álltak a bankok az újabb botrány miatt.

Az MTI szerint a befektetői figyelem középpontjában lévő vezető technológiai papírok, az Apple Inc, a Facebook Inc és az Amazon.com Inc részvények 1,5-2,5 százalékos veszteségben voltak már a nyitás előtt is.

Az olajár is esett hétfőn, a Brent az amerikai piaci nyitáskor 1,78 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben, hordónként 42,38 dolláron, a WTI ára pedig 1,94 százalékkal 40,52 dollárra csökkent.

Az eurót 0,8 százalékkal jegyezték gyengébben, 1,1751 dolláron, az arany spot ára 2,4 százalékkal, unciánként 1915,20 dollárra csökkent.