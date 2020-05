Megindult a versenyfutás a járvány-részvényekért

Hatalmas találgatás kezdődött a tőzsdén, vajon melyik cég képes áttörést elérni a SARS-CoV-2 elleni védőoltás kifejlesztésében, illetve kinek lesz sikeres terápiája a Covid-19-ben szenvedő betegek kezelésében. A befektetők ugranak a hírekre, a baj csak az, hogy egyelőre alig látni, ki szállítja a megoldást.

Néhány egészségüggyel foglalkozó cég részvényének árát már olyan elképesztő tempóban felverték az amerikai tőzsdén, hogy a befektetők elkezdtek óvatosabbá válni a szektort illetően is és inkább megosztják tétjeiket. Mindenki igyekszik kitalálni, hogy ki nyer majd a járvány elleni harcon, azonban ezek alapján részvényt vásárolni nem több puszta szerencsejátéknál - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A Bank of America legújabb alapkezelői felmérése szerint a hatalmas, közel 700 milliárd dollárnyi vagyon befektetéséért felelős szakértők nettó 48 százaléka jelenleg már felülsúlyozza az egészségügyi szektor rézvényeit az általa kezelt portfólióban, a szektor alindexe eközben 34 százalékkal emelkedett a márciusi mélypont óta. Persze egy világjárvány közepén nem túl meglepő, hogy a befektetők úgy gondolják, ennek a szektornak a teljesítményére lehetnek a leginkább kedvező hatással a fejlemények. Azonban a Covid-19 betegséget megelőző vakcina, illetve a betegség sikeres kezelése utáni kutatás nyomán a tőzsdén is elindult a versenyfutás az olyan cégek részvényeiért, akik nyerhetnek ezen.

Vakcina-versenyfutás

A Covid-19 elleni vakcina kifejlesztésben állítólag kedvező klinikai I. fázisú kísérleti eredményeket felmutató Moderna részvényei például a március közepi 22 dolláros mélypont után múlt héten már 80 dolláron is jártak. A szintén vakcinát fejlesztő, azonban egyelőre csak az állatkísérletek fázisában járó Inovio Pharmaceuticals részvényei január elején még 3 dollár alatt voltak, ehhez képest a múlt héten volt, hogy 15 dolláron is gazdát cseréltek a tőzsdén. Persze nem csak az egyedi cégek részvényárfolyamában hozott nagy ingadozásokat egy-egy sikeresnek tűnő kísérleti eredmény bejelentése, néha az egész piac megmozgatására képes volt egy ilyen hír, ha csak átmenetileg is. A Pfizer elvileg május végéig hozza nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyek alapján megkezdődhetnek az a klinikai kísérletek vakcinájával.

Az összefoglaló szerint azonban az alapkezelők egyre inkább kételkednek abban, hogy a sikeres vakcina kifejlesztése egyben a hosszabb távú nyereségességet is képes lesz biztosítani az adott cég számára. S ha ez így is lenne, akkor is eléggé nehéz eltalálni, hogy a párhuzamosan futó sok-sok fejlesztés közül melyik ér majd célba és mikor. Ezért sokan inkább az egészségügyi szektor más szegleteiben keresik a potenciális nyerteseket, amelyek várhatóan hosszabb távon is profitálni tudnak majd a fejleményekből.

A nagy gyógyszeripari cégek, mint például a Johnson & Johnson és a GlaxoSmithKline már bejelentették, ha lesz sikeres vakcina, akkor azt ők hajlandóak lesznek önköltségi áron gyártani. Igaz, eközben jól tuják, hogy később majd akár nyerhetnek is azon, ha később szezonálisan újra szükség lenne a védőoltásra. De nemcsak ez, hanem az is terítheti a vírus elleni küzdelmen elérhető nyereséget, hogy jelenleg többfajta terápiás módszerrel is sikerült részsikereket elérni a páciensek kezelésében, s ezen gyógyszerek előállítói más és más gyártók.

Az igazi kérdés ebből a szempontból az, hogy van-e olyan cég, amely egyszer majd igazán sok profitot csinál ebből az egészből - tette fel a kérdést Larry Cordisco, az Osterweis Fund portfólió menedzsere.

Nem csak a védőoltás a fontos

Azt, hogy melyik cég hogyan áll a vakcina kifejlesztésével természetesen nem csak azért nézik a befektetők, hogy az adott cég részvényeiből alkalomadtán bevásároljanak. Azért is, mert ha lesz hatásos védőoltás, akkor várhatóan a brutálisan mély recesszióból is gyorsabb lehet a kilábalás, s ez tovább hajthatja az S&P 500-as részvényindex március óta bemutatott 30 százalékos emelkedését.

A következő két hét során várható, hogy a Gilead Sciences publikálja remdesivir nevű készítményével enyhe lefolyású Covid-19 betegeken végzett klinikai kísérletének eredményeit. A Gilead készítményéről egyébként egyszer már kiszivárgott, hogy a klinikai kísérletek nem jártak eredménnyel. A cég azonban közölte, hogy egyszerűen csak leállították a kísérletet egy időre, mivel túl kevés jelentkező volt, így statisztikailag értelmezhető eredményt nem tudtak volna szállítani.

A Reutersnek nyilatkozó Cordisco ennél messzebb is keresgél befektetési célpontokat. Az egyik általa vásárolt részvény a Danaher Corporationé, amely egy az amerikai egészségügyi hatóságok által is engedélyezett Covid-19 gyorstesztet gyártja, s részvényei alig 3,1 százalékot emelkedtek január óta. Szerinte az ilyen cégek nagy előnye, hogy végig profitálhatnak a járvány elleni küzdelemből.

Mindenki okosabb akar egy kicsit lenni

Egy másik alapkezelő, Alessandor Valentini a Causeway Capital Managementtől azt mondta, ők inkább értékalapon keresnek befektetési célpontokat, a teljes egészségügyi szektor ugyanis egy kissé drágának tűnik, bár a 22,9-es előre tekintő P/E nem túl magas az S&P 500-as index 21,9-es értékéhez képest. Mindenesetre távol tartják magukat a potenciális vakcinagyártóktól. Inkább a terápiában látják a fantáziát, s ezért is vettek a japán Takeda Pharmaceutical részvényeiből. Ők elvileg júliusban kezdik meg a klinikai kísérleteket terápiájukkal, amely a gyógyult páciensek véréből kinyert antitesteken alapul. Ez egy olyan cég megítélésünk szerint, amely része lesz a megoldásnak és világszínvonalú. Ehhez képest elég nagy diszkonton lehet hozzájutni részvényeihez - mondta Valentini. A Takeda részvényei egyébkéánt idén január eleje óta 6,5 százalékkal estek.

Van, aki megint másként látja azt, hol lehet jó befektetési célpontot találni a jelenlegi helyzetben. Mike Caldwell, a Driehaus Event Driven Fund portfólió menedzsere például olyan cégekre koncentrál, amelyek részei a vakcinagyártás ellátási láncának, de nem feltétlenül ők állítják elő a vakcinát. Bevásároltak Roche Holdings és Abbott Laboratories részvényekből, ezek hatalmas diagnosztikai üzletága ugyanis szerinte biztos, hogy részei lesznek majd a Covid-19 elleni sikeres küzdelemnek.

Vettek olyan kisebb cégekből is, mint például a Luminex Corp, amely gyorsított eljárásban kapott engedélyt az amerikai FDA-től Covid-19 tesztjeinek alkalmazására. A részvény idén eddig 36 százalékkal drágult. Caldwell szerint az igazi gondot az jelenti, hogy a piacon nagyon sok szereplőnek vannak jelentős erőforrásai és lehetőségei arra, hogy profitáljanak a jelenlegi helyzetből. Így nagyon nehéz előre jelezni, hogy végül ki mekkora piaci részesdést tud magának szerezni, ha majd megszületik a megoldás a járvány elleni harcban.