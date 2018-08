Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint kapott egy pofont a forint

Néhány hetes nyugodt időszakot követően szerdán ismét gyengülésnek indult a magyar fizetőeszköz: 16:50-kor az euró árfolyamát 325,89 forinton jegyezték. Az okok ismét a nemzetközi piacokig és Törökországig vezetnek.

Újra gyengülni kezdett a forint: miután néhány hétig 321-323 forint körül mozgott egy euró ára, ma ismét 325 forintnál is többet kérnek el egy euróért. A napi mélypont eddig 325,57, ez az elmúlt két hét leggyengébb adata - figyelmeztet a hvg.hu.

A történelmi mélypontot július 2-án értük el, akkor 330,69 forintba is került egy euró. Ennek hatására beindult a bevásárlóturizmus is már, de az előző hónap közepére egy kicsit megnyugodtak a piacok.

A portfolio.hu emlékeztet: szerdai napot csak minimális elmozdulással kezdte a forint, délelőtt azonban gyengülni kezdett. A török líra a múlt heti muszlim ünnep alatti 6,05 körüli szintről 3 nap alatt 6,45-ig zuhant ezen a héten a dollárral szemben, ez mintegy 8 százalékos esés és ezzel párhuzamosan újra esik az orosz rubel, illetve a dél-afrikai rand is, ami kissé a mi régiónk devizáit is gyengíti. A cseh korona és a lengyel zloty is esést mutat, vagyis a forint nem lóg ki a sorból.

A Commerzbank szerint a befektetők arra spekulálnak, hogy a török jegybank szeptember 13-án sem fogja emelni a kamatot, és most erre pozicionálják magukat, miközben az infláció továbbra is magas.

Eközben az újabb amerikai kamatemelések baljós jele is ott lebeg a feltörekvő országok felett: a monetáris döntéshozók arra számítanak, hogy a Federal Reserve idén még két alkalommal, jövőre pedig háromszor emelheti a kamatot. Idén legnagyobb valószínűséggel szeptemberben és decemberben hajthat végre újabb 25 bázispontos emelést - írtuk meg korábban.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.

