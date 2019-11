Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint kitört az aranyláz

Az idei év első kilenc hónapjában 3317,5 tonna arany fogyott világszerte, közel 7 százalékkal több 2018 azonos időszakához képest, miután megugrott a nemesfém befektetési célú vásárlása.

A kilenchavi összkeresletet a 3585 tonnás aranykínálat bőven fedezte - ismertette az Arany Világtanács (WGC) legfrissebb adatait a befektetési nemesfémekkel foglalkozó Conclude Befektetési Zrt.

A WGC szerint történelmi rekordot döntöttek a tőzsdén kereskedő arany befektetési alapok (etf-ek), állományuk szeptember végén elérte a 2855,3 tonnát - idézi a kutatást az MTI.

A monetáris politikai változások, a nemesfém menedékeszköz-szerepének a felértékelődése és egy-egy kedvező aranyvételi lehetőség kiaknázása együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az idei év harmadik negyedében a 2016. január-március közötti időszak óta nem látott, 258,2 tonnával gyarapodtak az arany etf-ek - mondta Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója.

A világ jegybankjai tovább növelték aranykészleteiket, 547,5 tonnás idei első kilenchavi nettó vételeik csaknem 12 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A jegybankok fő célja az aranyvásárlással az, hogy a növekvő globális kockázatok közepette megőrizzék pénzügyi rendszereik stabilitását.

Az idei első háromnegyed évben 22 százalékkal, 628,7 tonnára csökkentek a magánbefektetők aranyrúd és aranyérme vételei, ami mögött Juhász Gergely szerint az egy évvel korábbinál jóval magasabb aranyárak állnak.

A nemesfém drágulásának tudható be az is, hogy aranyékszerekből is csaknem öt százalékkal kevesebbre, 1521 tonnára akadt vevő.

A technológiai szektor aranyigénye 3 százalékkal, 243,2 tonnára apadt a januártól szeptember végéig tartó időszakban, elsősorban az elektronikai eszközöket előállítók alacsonyabb aranyvétele miatt.

A közel 3585 tonnás kilenchavi globális aranykínálat 3,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, alapvetően a több mint 8 százalékkal emelkedő újrahasznosításnak köszönhetően, miután a bányatermelés szintje megegyezett az egy évvel korábbival.

Az arany idei háromnegyedév végi unciánkénti (1 uncia=31,1035 gramm) 1473 dollár körüli ára 22 százalékkal haladta meg a 2018. szeptember végit. Árfolyama szerdán, 13 óra körül 1486,85 dolláron állt.

