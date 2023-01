Ryan Cohen, a mém részvényekbe történő sikeres befektetéseiről elhíresült részesedést szerzett az Alibaba Groupban és arra ösztönzi az e-kereskedelemmel foglalkozó kínai cég vezetőit, hogy vásároljanak vissza több részvényt a piacon - írja a Wall Street Journal értesüléseire hivatkozva a Bloomberg. Az, hogy egy befektető bevásárolja magát egy nagy kínai cégbe és beleszóljon annak működésébe, eddig ritka jelenség volt a kínai piacon, hacsak nem maga a kínai állam tett ilyet.



Cohen annak idején egy sor kisbefektetővel karöltve hajtotta fel a Gamestop részvények árfolyamát, s olyan halódó részvényekbe is életet lehelt, mint a Bed Bath & Beyond. Magukat megnevezni nem kívánó források szerint a tavalyi év második felében vásárolt az aktivista invesztor több százmillió dollár értékű részesedést a kínai cégben. Állítólag már augusztusban felvette a kapcsolatot az Alibaba igazgatóságával, s figyelmeztette őket, hogy a cég részvényei túlságosan is alulértékeltek. Ő állítólag azzal számol,t hogy a cég a árbevétele becslései szerint két számjegyű ütemben nőhet a következő öt év során, miközben szabad cash-flowja 20 százalékkal bővülhet.



Ehhez azonban a cégnek vissza kellene térni ahhoz a masszív növekedési ütemhez, amelyet egykor rutinszerűen hozott a cég, még mielőtt Peking fellépett volna a technológiai óriásokkal szemben. Emlékezetes, a kínai kormány 2021-ben arra kényszerítette az Alibabát és társait, például a Tencent Holdingsot, hogy működési modelljét alakítsa át, mindezt abban az időszakban, amikor a zéró Covid politika amúgy is komolyan fékezte a gazdaságot. Az Alibaba az utolsó negyedévben meglepő módon veszteséges volt, s bevételei alig nőttek.



Cohen részesdése egyébként nem túl nagy az Alibaba 300 milliárd dolláros piaci értékéhez viszonyítva, s kérdés, milyen súllyal bírhat egy olyan cégnél most már ügyel arra, hogy igazodjon a kínai kormányzat politikájához. Nemrég a kínai állam aranyrészvényeket vett egy Alibaba leányvállalatban, jelezvén, számára nem közömbös mi történik a céggel. Ugyanakkor Cohen akciója jelképes is, pont oda vásárolt be, ahol a világ tőzsdéin a legérdekesebb változások zajlanak.

A Goldman Sachstől kezdve a Morgan Stanleyig egyre befektetési bank stratégái tesznek optimista ajánlásokat a kínai eszközökkel kapcsolatban, miután Hszi Csinping elnök bejelentette a zéró Covid politika végét, valamit ígéretet tett arra, hogy a tech-szektort támogatni fogja.

Ennek meg is volt az eredménye, a Hang Seng Tech Index nagyjából 60 százalékot emelkedett, igaz az még mindig elmarad 2021. februári csúcsától.