Megjött a figyelmeztetés, készül az újabb pofon

Megijedtek ugyan a befektetők a tőzsdei áreséstől, azonban nem eléggé. Emiatt nagyon valószínű, hogy lesz még egy kör lefelé - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből.

Az alig egy hét alatt lezajlott hatalmas áresés az amerikai tőzsdén komoly nyomot hagyott a befektetői hangulaton - derül ki a Bank of America Merrill Lynch (BofAML) friss alapkezelői felmérésének eredményeiből. Azonban egyelőre korántsem akkorát, hogy az eladási hullám egyértelmű végét lehetne várni.

A 196, összesen 575 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember megkérdezésével készült felmérés szerint a befektetők hangulatából számolt BofAML Bull/Bear indikátor mindössze egytized ponttal csökkent január óta, a 8,5-es szintről 8,4-re. Ezzel a mutató még mindig az eladási jelzést jelentő tartományban van, ami arra utal, hogy van még tér a további áresés előtt - írják a befektetési bank szakértői.

A portfóliók átlagos készpénzaránya eközben 4,7 százalékra ugrott a januári 4,4 százalékról, ami azt jelzi, hogy az esés miatt sokan óvatosabban pozicionálják magukat. A készpénz arányának emelkedése, valamint az, hogy hirtelen sok portfólióban csökkent a részvények felülsúlyozása, elvileg jó jel kellene, hogy legyen. A részvények súlya átlagosan 12 bázisponttal csökkent az átlagos portfólióban, azonban a BofAML szakértői szerint a történelem azt mutatja, hogy az ilyen időszakokban legalább 16 bázispontos csökkenés szokott bekövetkezni, mielőtt pozitív fordulat állna be a kockázatos eszközök megítélésében.

A befektetők félelemlistáján immár második hónapban az emelkedő infláció és egy esetleges kötvénypiaci összeomlás kombinációja viszi a prímet. Februárban már a megkérdezettek 45 százaléka szerint ez volt ez első számú tail risk, azaz olyan kockázat, amelynek bekövetkezési valószínűsége ugyan kicsi, azonban széleskörű negatív hatásokkal járhat. Tavaly az év második felében az első helyen szinte folyamatosan az szerepelt, hogy esetleg valamelyik nagy jegybank komoly monetáris politikai hibát követ el, ez a félelem azonban mostanra a második helyre csúszott vissza.

A befektetők eközben egyre kevésbé optimisták a globális gazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban. Míg januárban még nettó 47 százalék, most már csak 37 százalék vár gyorsuló növekedést a következő 12 hónap során. Ugyanakkor nő azok aránya, akik szerint a globális gazdaság bővülése már a ciklus késői szakaszában tart. Már nettó 70 százalék van ezen a véleményen, ami a legmagasabb arány a felmérés történetében 2008 januárja óta.

A válaszadók döntő többsége, nettó 76 százalék még mindig azon a véleményen van, hogy a kötvények világszerte túlárazottak, s 80 százalékuk úgy véli, egyéves időtávon a kamatok globálisan is felfelé fognak elmozdulni. Más irányból is látszik az, hogy a befektetők tartanak a kamatok emelkedésétől. Nettó 24 százalékuk szerint ugyanis a vállalatok jelenleg túlzott mértékben el vannak adósodva. Ez olyan magas arány, amire a felmérés közel 20 éves történetében nem volt még példa.

A piaci szereplők a jelek szerint meg vannak győződve arról, hogy mindenki az amerikai dollár áresésére játszik. Húsz százalékuk szerint most a dollár shortolása a legzsúfoltabb pozíció a piacon, ezt csak az amerikai és a kínai vezető technológiai részvények vétele előzi meg. Ez azt is jelenti egyben, hogy egy esetleges dollárerősödés, illetve a technológiai részvények áresése tudná jelenleg a legtöbb fájdalmat okozni a piacon. Előbbinek talán nőtt is egy kicsit az esélye, tekintve, hogy most már nettó 16 százalék szerint a dollár alulértékeltté vált, míg januárban még a dollárt drágának találó befektetők voltak többségben.

