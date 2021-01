Megleckéztették a redditezők a tőzsdei hiénákat

Eljárt már az idő a számítógépes játékok fizikai értékesítése felett, de a tőzsde megjárta, hogy hidegracionalitással kezdett bele egy bolthálózat shortolásába: a Redditen lévő játékosok úgy vették egy kipécézett cég papírjait, hogy felégették a hedge fundok nagy pozícióit is, egyet majdnem csődbe is vittek.

Januárban még csak 17 dolláron kereskedtek a GameStop nevű játékbolthálózat részvényeivel: az olyan online felületek, mint a Steam, az Epic vagy a Humble korszakában már logikus is, hogy egyre inkább leértékelődik egy fizikai videojátékos bolt. Azonban a hedgefundok, amik nyilvános short pozíciókkal jelentkeztek be, arra nem számíthattak, hogy a logikát felülírják az érzelmek. Történt ugyanis, hogy internetes fórumokon egyre több játékos fogott össze és kezdte vásárolni a részvényeket, amivel elég magasra vitték fel az árfolyamot: kedden már a 200 dolláros kurzus közelében volt záráskor a papír.

A Melvin Capitalt csak egy 2,75 milliárd dolláros befektetés mentette meg attól, hogy a redditezők csődbe vigyék. Az alap amúgy sem teljesített jól, idén 30 százalékot esett az értéke. Mégse ez vitte a bukás közelébe, hanem az, hogy a WallstretBets alfórum kipécézte magának. Erre pedig azért voltak képesek, mert az alap a SEC által megkövetelt módon közzétette a short pozícióit - írja a történet egyik mellékszáláról a FintechRadar.

A papír 147 dolláros szinten zárt, de várhatóan megy még feljebb a GameStop értéke. Ennek három oka is lehet: a játékosok kitartanak a boltlánc mellett, de ami ennél is fontosabb, hogy a sztárként körülrajongott Elon Musk Tesla-alapító, magánűrkutató a Twitterén jegyezte meg, hogy milyen érdekes dolgok történtek a cég körül. Musk olyan népszerű, hogy a rajongói tévedésből rángatták fel egy egészségügyi értékesítéssel foglalkozó cég részvényeit, mert a milliárdos reklámozta a Signal nevű üzenetküldő applikációt. Mellé sorakozott fel Michael Burry, A nagy dobás című filmből is ismert befektető, akinek nagyobb mennyiségű GameStop részvénye van, amin a Market Insider becslése szerint 252 millió dollárt kereset a befektetési alapja.

Hosszútávon valószínűleg leáldozik a fizikai videojáték-értékesítésnek, de most meghátrálásra késztették a hedge fundokat is a netes fórumozók.