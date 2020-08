Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepetés az OTP-től: jövőre dupla osztalékot fizethet a bank

A várakozásoknál is jobb eredményről számolt be az OTP Bank Nyrt. a második negyedéves gyorsjelentésében. Jövőre az idén elmaradt osztalékot is kifizetné a bank a részvényeseknek. A lakossági ügyfelek csaknem fele, a vállalatiak majdnem egyharmada kilépett a moratóriumból.

Az edei második negyedévben a koronavírus-járvány ellenére jó volt a megtérülés, a tőkearányos nyereség 14 százalék fölé emelkedett - mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a hitelintézet második negyedéves eredményeit ismertetve. Ennek a fő oka, hogy a második negyedévben már kevesebb céltartalékot kellett képezni, mint az első három hónapban. A bank likviditási pozíciója és tőkehelyzete továbbra is stabil, folyamatosan vásárolja vissza a sajátrészvényeket, és a menedzsment abban is elkötelezett, hogy jövőre osztalékot fizessen, amely során kompenzálja a részvényeseket az idén elmaradt osztalék miatt is. Meglepetést okozott az OTP Jobb lett az eredmény a vártnál Az év egészében 10 százalék fölötti sajáttőke-arányos nyereséget (ROE) vár az OTP, a csoport egésze 7 százalékkal nőhet az idén. A korrigált adózott eredmény 82,2 milliárd forint lett a második negyedévben, ez meghaladta az elemzői várakozásokat. A hitelintézet részvényeinek árfolyama is emelkedik, 1 százalékos pluszban állt a pénteki nyitás után. A bevételek negyedéves összevetésben stagnáltak, a költségek viszont csökkentek, ezért a működési eredmény javult, emellett a kockázati költségek is sokat csökkentek az első három hónaphoz képest. A tavalyi második negyedévnél azonban több céltartalékra volt szükség, főleg ezért lett gyengébb lett a profit, mint tavaly. Idén április-júniusban minden csoporttag pozitívan járult hozzá az eredményhez, a külföldi leányok részesedése a profitból 50 százalékos lett. A teljesítő hitelállományok Bulgária, Oroszország, Ukrajna és az eladás előtt álló szlovákiai leány kivételével mindenhol nőttek. Magyarországon is gyarapodott a lakossági jelzálog- és fogyasztási hitelek állománya. A lakáshitelek állománya 4 százalékkal bővült, a személyi hiteleké 5 százalékkal. A betétállományok szintén nőttek csoport szinten és Magyarországon is. Ez összefüggésben van azzal, hogy a fogyasztás csökkent az első félévben. A lakosság csaknem fele nem kért a moratóriumból A portfólió minőségére utaló jeleket egyelőre nem látnak a banknál. "Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy ezt a moratóriumok bevezetése is befolyásolta, és készülünk arra az időszakra, amikor ez megváltozik, ezért tartalékoltunk az első és a második negyedévben is" - mondta Bencsik. A lakossági részvétel a moratóriumban 53 százalékos. A vállalati hitelpiacon 15,4 százalékos volt a bank piaci részesedése a második negyedévben, de az NHP Hajrában már 23 százalékos az OTP részesedése. A vállalatok 31 százaléka vesz részt a moratóriumban.

Tájékoztatás



