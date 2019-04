Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megszavazták: 100 forint osztalékot fizet a Richter

Döntött a Richter közgyűlése, megszavazták a csoport konszolidált beszámolóját és a részvényenkénti 100 forintos osztalékot. A törzsrészvényekre jutó hozam kifizetése 2019. június 27-én kezdődik.

A Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt. éves közgyűlésén a részvényesek 50,08 százaléka jelent meg. A testület jóváhagyta és megszavazta a Richter-csoport nemzetközi standardok szerint készült éves beszámolóját 797,883 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 36,193 milliárd forint adózott eredménnyel. A közgyűlés a törzsrészvényekre jutó osztalék mértékét az anyavállalat részvényeire jutó, az Esmya értékvesztéssel elszámolt összegével korrigált, konszolidált adózott eredmény 31,26 százalékában, részvényenként 100 forintban állapította meg. Megszavazták a törzsrészvényekre jutó osztalék teljes összegét, 18,637 milliárd forintot. Az indoklás szerint ez az osztalékmérték alkalmas egyensúlyban tartani termékportfólió bővítését a szükséges likviditással.

Az osztalék kifizetése június 27-én kezdődik, a kifizetés rendjét az igazgatóság május 24-ig hirdeti ki.

A közgyűlés felhatalmazta a társaságot 100 forintos névértékű saját részvényvásárlására, a társaság mindenkori jegyzett tőkéjének 10 százalékáig terjedő értékben, a vételi ár a tőzsdei árfolyamtól plusz-mínusz 10 százalékkal térhet el. A saját részvény vásárlása mintegy 18 millió darab részvényt jelent.

Bogsch Erik, a csoport elnöke az elmúlt év fontosabb eseményei között kiemelte a központi idegrendszerre ható cariprazine amerikai sikerét, amelynek indikációját idén remélhetőleg bipoláris depresszióra is kiterjesztik az USA-ban. A készítményt 2018-ban Európában is sikerült regisztrálni, már Magyarországon is bekerült a támogatotti körbe.

A tavalyi eredményeket negatívan befolyásoló események között elsőként az Esmyát érintő korlátozásokat említette. A méhmióma kezelésére szolgáló terméket érintő vizsgálat lezárult, a gyógyszer már újra forgalomban van a betegek biztonságát szolgáló megkötésekkel.

Viharos év volt a tavalyi, az eredmények azonban bizonyítják a Richter üzleti modelljének ütő- és állóképességét, a több lábon állás robosztus alapot ad a társaság működésének - kezdte beszámolóját Orbán Gábor vezérigazgató. Hozzátette, a Richter továbbra is a régió vezető gyógyszeripari vállalta, amely az elmúlt két év akvizíciói után az egész világon képes versenyképes áru gyógyszereket szállítani.

Tavaly a Richter árbevétele nagyjából az előző évi szinten maradt, ez euróban kismértékű csökkenést, forintban kismértékű növekedést jelent. A csoport 445,5 milliárd forint árbevételt realizált. Az USA-ban Vraylar néven forgalmazott cariprazine 10 milliárd forinttal növelte az árbevételt, az Esmya korlátozása viszont 24,5 milliárddal csökkentette azt. A román nagykereskedelmi engedély átmeneti visszavonása 865 milliós, a rubel leértékelődése 1,5 milliárddal csökkentette az árbevételt - sorolta a beszámoló számait Orbán Gábor.

A fedezeti sorokon nagyjából az árbevétel alakulásához hasonló a dinamika, a bruttó fedezet euróban kismértékben csökkent, forintban kismértékben nőtt. Az üzleti modell működését jelzi, hogy az Esmya kiesése mellett is sikerült szinten tartani a bruttó fedezetet - mondta Orbán Gábor. A Richter üzemi eredménye 140 millió euró fölé nőtt.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!