Komoly mértékben erősödött pénteken délelőtt a forint. Az euró árfolyama 403 alá is benézett, a dolláré 402 forint alatt is járt.

Utoljára múlt pénteken volt hasonlóan erős a magyar fizetőeszköz.

Már a reggel is jól indult a forint számára: péntek reggel hét órakor az euró darabjának árfolyama 405,44 forint volt, alacsonyabb a csütörtök esti 406,32 forintnál.

"Pozitív, hogy tegnap az erősödő dollár ellenére is jól tartotta magát a forint. Az euró/forint esetében továbbra is a 400 és 410 forint közötti sávban tartózkodik az árfolyam, ma reggelre 405 forintig csúszott vissza. Tegnap nem emelt újra kamatot a jegybank, azonban láthatóan így is sikerült valamelyest erősödnie a forintnak. Azonban továbbra is egyértelműen kirajzolódik az emelkedő csatorna a napi grafikonon, így ezen belül akár hosszabb ideig is emelkedhet az árfolyam. Az alsó szár letörése technikailag fontos lépés lenne a forint erősödésének szempontjából" - mondta ma reggel a KBC Equities. "A meghatározó ellenállási szintek továbbra is 410 felett, illetve 417 alatt húzódnak, míg komolyabb támasz a 398,5-400,0-as zóna" - tette ehhez hozzá az Equilor.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője nemrég arról beszélt, 400 forint alatti euróval az idén nem számolnak már a szakértők, 420 fölé viszont bármikor felmehet az árfolyam. Ehhez képest a hétvégét elég jó erőben várja a forint.

Ez azért is jó hír, mivel csütörtökön nem emelte meg az egyhetes betét kamatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB), igaz, mára egy új eszközt vet be az intézmény, az eurolikviditást nyújtó devizaswapok futamidejét módosítja. Eddig overnight (egynapos) ügyletek voltak, mostantól tomnext (T+1 napos) ügyletek lesznek. A tendereket napi rendszerességgel hirdeti majd meg a jegybank.