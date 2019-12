Megtört a jég, Németország elesett

Már egyes német bankok is elkezdtek negatív kamatokat felszámolni a lakossági ügyfeleknek. Egyelőre csak az új számlákat érinti a sarc, de a jelek szerint nem számítanak a helyzet javulására.

Öt évvel azután, hogy az Európai Központi Bank (ECB) elkezdett negatív kamatot számítani a nála elhelyezett betétek után, a német bankoknál is ledőlt a tabu, s elkezdtek negatív kamatot felszámolni a lakossági ügyfeleknek, már az első náluk elhelyezett eurók után - írja a Bloomberg.

Már eddig is volt több olyan pénzintézet, amely negatív kamatot számolt fel a lakossági ügyfeleknek, azonban ezt jellemzően a nagyobb összegek után tették, amely 100 ezer eurónyi, vagy annál is nagyobb betéteket jelentett. Az utóbbi időben a svájci bankok is elkezdték a nagyobb betéteket ilyen módon terhelni.. Ez azonban most megváltozik, egy bajor bank ugyanis azt tervezi, hogy az összes mostantól nála megnyitandó számlán elhelyezett pénz után évi mínusz fél százaléknyi kamatot számít fel. Egy másik, az ország keleti részén székhellyel rendelkező bank már be is vezette ezt a rendszert, s egy harmadik pedig komolyan fontolgatja.

A bankok a jelek szerint ha későn is, de kezdik elfogadni, hogy a negatív kamatok egy jó ideig még velük maradnak az eurózónában. Az ECB szeptemberben módosított utoljára betéti kamatain, az addigi mínusz 0,4 százalékról 0,5 százalékra csökkentve azt, s ezzel még inkább drágította a bankoknak, hogy nála parkoltassák felesleges pénzüket. A nulla vagy negatív kamatok már olyan mértékben globális jelenséggé váltak, hogy nemrég már Kínában is felmerült ezek alkalmazásának szükségessége. Bár néhány esetben az ECB is kivételt tesz, azonban a legtöbb bank számára, főleg a kisebbekre igaz ez, nem nagyon marad más választás, minthogy továbbterhelje a negatív kamatok okozta költségeket.

A zsilipke kinyíltak, hamarosan a láncreakciót láthatunk - mondta enyhe képzavarral a hírügynökségnek Friedrich Heinemann, a ZEW gazdasági kutatóintézet vállalati adózással és államháztartással foglalkozó osztályának vezetője.

A német pénzintézetek hosszú időn keresztül nem voltak hajlandóak áthárítani a negatív kamatokat a lakossági ügyfelekre. Attól tartottak, hogy ez komoly reputációs kockázatot jelent számukra pont abban az országban, ahol Európában leginkább jellemző, hogy az emberek megtakarítanak. Az országban az átlagos megtakarítási ráta 10 százalék körül volt 2017-ben, ez több, mint az eurózóna átlagának kétszerese - írták a Deutsche Bank szakértői.

A Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck nevű bank volt az, amely a napokban bejelentette, hogy a nála nyitandó számlákra számított kamat ezentúl mínusz fél százalék lesz. Az indoklásban az ECB-re hivatkoztak, s arra, hogy nekik is el kell helyezniük valahol a náluk elhelyezett betéteket. Hasonlóan jár el a lakossági számláknál az ország keleti részében lévő Kreissparkasse Stendal is. A negatív kamatokat egyelőre csak az egyszerű számláknál és a látra szóló betéteknél alkalmazzák, a lekötéseknél nem, s a már meglévő ügyfelek is kivételt jelentenek.

Egyelőre ezt csak arra utaló jelzésként kell értékelni, hogy a német bankok az új ügyfelekkel tudatni kívánják, nincs szükségük további betétekre. Szerintem a már meglévő ügyfelekkel ennél jóval óvatosabban fognak eljárni - mondta Isabel Schnabel, a Bonni Egyetem tanára, akit a németek egyik jelöltje volt korábban az ECB kormányzótanácsába.

Az említett két bankon kívül jelenleg egy harmadik német pénzintézetről tudni, hogy tervez ilyen lépést, ez az ország egyik legnagyobb szövetkezeti bankja, a Frankfurter Volksbank - írja a hírügynökség. Ők egyes új ügyfeleket mínusz 5,5 százalékos kamattal terhelnék a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítása szerint. A bank egyelőre közleményben tudatta, még nem született végleges döntés az ügyben.

Magyarországon is létezik a negatív betéti kamat Magyarországon a Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy a betét összegét vissza kell fizetni a betétesnek - ez alapján negatív kamatot nem alkalmazhatnak a hitelintézetek. A nem természetes személyek - például cégek - számára azonban a hitelintézeti törvény 2015. február végi módosítása alapján lehetőségük van nulla százalékos vagy negatív kamatláb kikötésére is.



Ezzel a lehetőséggel a bankok már éltek. A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a látra szóló vállalati euróbetétek átlagos kamata 2017 szeptembere óta negatív, most októberben -0,04 százalékos volt, és az éven belül lekötött euróbetétekre - 0,10 százalékot fizetnek a bankok. A látra szóló vállalati forintbetétek átlagos kamata eddig még egyszer sem csúszott nulla százalék alá.

