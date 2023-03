Hiába romlottak valamelyest a gazdasági kilátások az Európai Unióban februárban, és hiába fenyeget az Európai Központi Bank azzal, hogy a korábban vártnál magasabbra emeli a kamatszintet, a részvénypiacok viszonylag jól teljesítettek. Ennek egyik oka, hogy az európai vállalatok masszívan vásárolták vissza saját részvényeiket.

A részvény-visszavásárlási programokat futtató európai vállalatok részvényeiből képzett index idén 14 százalékkal teljesítette felül a szélesebb európai részvényindexeket. Az infláció és a készpénztartás szükségessége azonban egyre nehezebbé teszi az ilyen programok fenntartását - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg Intelligence.

A bankok és az energetikai cégek osztottak

Számításaik szerint az európai tőzsdei cégek közel 70 milliárd dollár értékben jelentettek be sajátrészvény-visszavásárlást az év eleje óta. A részvényeseknek történő bőkezű pénzosztást elsősorban a tavalyi évet a megugró áraknak köszönhetően nagyon jól záró energetikai cégek, illetve az emelkedő kamatok miatt egyre jobb helyzetben lévő bankok vezették.

Ahhoz, hogy Európában fenn tudjon maradni a részvény visszavásárlások volumenének több éve tartó, trendszerű emelkedése, szükséges lenne, hogy a globális gazdaság növekedése fellendüljön és ez újabb lökést adjon a vállalati nyereségeknek. Az újonnan bejelentett visszavásárlási programok száma az előző szezonhoz képest több, mint 50 százalékkal nőtt ez főként a bank- és az energetikai szektornak köszönhető, amelyek nyereségessége tavaly strukturális okok miatt kedvezően alakult - mondta Paulina Strzelinska, a Bank of America kvantitatív stratégája.

A tőzsdei cégek jellemzően két formában juttatnak vissza pénzt a részvényeseiknek, ennek egyik formája a saját részvények visszavásárlása, a másik pedig az osztalékfizetés. Európában tradicionálisan az osztalékfizetést kedvelik a cégek, míg a saját részvények visszavásárlása korábban az Egyesült Államokban volt inkább arányaiban kedveltebb. Azonban ez változóban van, a Bank of America számításai szerint az európai cégek visszavásárlási hozama, amely a sajátrészvény-vásárlásra költött összeg teljes piaci kapitalizációhoz mért arányát jelenti, tavaly 2011 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

Tartani kéne a szintet

Kérdés hogy ez a szint mennyire fenntartható. A Europe Stoxx 600-as indexben szereplő részvények közül azok, amelyeknél új részvény-visszavásárlási programot jelentettek be, átlagosan másfél százalékkal drágultak egy nap alatt. Ugyanakkor az olyan cégek, amelyek két megelőző évben folyamatosan nagy visszavásárlásokat hajtottak végre, majd programjukat felfüggesztették, átlagosan három százalékot estek.

Ezt lehetett egyébként meg figyelni a BASF, a Carlsberg és a Société Générale idei teljesítményén is. Mindhárom részvény árfolyama csökkent azután, hogy a sajátrészvény-vásárlásokra fordított összegek visszafogását jelentették be. A fordítottja is igaz volt, a Mercedes Benz, a BP és a Pernod Ricard árfolyama egyaránt emelkedett az új sajátrészvény-vásárlások bejelentését követően.

Sharon Belle a Goldman Sachs stratégája szerint is tavaly az európai vállalatok részvényeinek legnagyobb vásárlói a cégük önmaguk voltak. Bár idén ő is egy kis visszaesésre számít, de ennek ellenére a visszavásárlások szintje magasan stabilizálódhat.