Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvan Vajna utódja, lecserélik a médiacég nevét és a teljes vezetését is

Tremmel Zoltán vette meg Vajna András pakettjét az Est Mediában. A médiakörökben ismert szakember számos Vajnához közeli, Tv2 csoporthoz köthető cégben tölt be kulcspozíciókat.

Száguld az Est Media részvénye, miután a társaság közzétette az április 30-i közgyűlés határozattervezeteit. Nyitás után egy órával a részvény 4 százalékos pluszban volt, és a legnagyobb forgalmú papírnak számított, többen kereskedtek vele, mint az OTP-vel.

Az éves rendes közgyűlés programja sűrű lesz, a szokásos napirendi pontok, a beszámolók és jelentések elfogadásán túl számos személyi változásról és a cég nevének megváltoztatásáról is szavazhatnak a részvényesek. A tavalyi eredménykimutatás alapján az Est Media sokkal jobb évet zárt, mint 2017-ben. Az árbevétele 4,76 milliárd forint lett, a nettó eredménye pedig 4,24 milliárd forint. 2017-ben még veszteséges volt a cég.

Osztalék ebből nem lesz, a teljes összeg az eredménytartalékba kerül. Erre azért van szükség, mert a korábban csődeljárás alatt álló cég saját tőkéje az elmúlt években negatívvá vált. Ezzel a bő 4 milliárdos összeggel azonban tavaly év végére már szerény, 34,3 millió forintos plusz áll a saját tőke soron a mérlegben.

Vajna helyett Tremmel

Az éveken át csak a hitelezőivel egyezkedő, nehéz helyzetben lévő társaságba tavaly Vajna András György is beszállt, a vállalkozó januári halála után zuhanni kezdett a részvény, és kérdéses volt az is, ki lesz a pakett új tulajdonosa. A válaszra április 9-ig kellett várni. Ekkor jelentették be, hogy Tremmel Zoltán megvásárolta az "AV Investments" Befektetési Kft. 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Kft.-t, amelyen keresztül Vajna tulajdonos volt a cégben. A jogügylettel Tremmel öt százalékot meghaladó mértékű befolyást szerzett a cégben.

Tremmel számos szálon kötődik az elhunyt producerhez. Ő lett Vajna halála után a TV2-t csoportot tulajdonló Magyar Broadcasting Zrt. ügyvezetője, igazgatósági tag a Vajnához köthető Las Vegas Casino Zrt.-ben, emellett a TV2-közeli IKO-csoportban is több tisztséget ellát.

Lecserélik a vezetést

Az igazgatóság jelenlegi tagjait, Kovács Pétert, Faragó Janát és Bencze Györgyöt visszahívják, és leköszönnek a felügyelőbizottság és az audit bizottság jelenlegi tagjai is. Hogy kik lesznek az új vezetők, arról a határozati javaslatban egyelőre nincs szó. Az április utolsó napjára tervezett közgyűlésig terjesztik elő az új névsort.

A napirendi pontok között van a cég átnevezése is, ám az új névről szintén nincs még konkrét információ a napirendi pontok között. Tremmel személyének megjelenése alapján azonban nem lenne meglepő, ha a Tv2 csoporthoz köthető cégekből választanának vezetőket a tőzsdei cég élére, és az új név is a kormányközeli médiacsoporthoz kapcsolódna.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!