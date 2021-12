A tranzakció lezárásának feltétele a román hatóságok tulajdonosváltási bejegyzése, ezt követően az ANY Biztonsági Nyomda 100 százalékos tulajdonosa lesz a Zipper Services SRL-nek. Az értékesítési szerződés vételára 1,8 millió euró.

Az 1851-ben alapított ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – korábbi nevén Állami Nyomda – Magyarország egyik legnagyobb, a kelet-közép-európai régió vezető biztonsági nyomdája. Az ANY Biztonsági Nyomda csoport nyolc társaságból áll, Magyarországon 5, Romániában 2, Szlovákiában és Moldovában egy-egy telephellyel működik. A vállalkozás Magyarország egyik legnagyobb okmánygyártója és megszemélyesítője, és számos hazai és nemzetközi bank számára készít Mastercard és VISA bankkártyákat is. A cégcsoport magyarországi anyavállalatán kívül, román és bolgár közös vezetésű vállalatai is készítenek megszemélyesített üzleti nyomtatványokat, számlákat, értesítőket bankok, biztosítók és közszolgáltatók számára.

A referenciák között kiemelték a magyarországi elektronikus személyazonosító okmánykártyák előállítását és megszemélyesítését, biometrikus útlevelek, vízumok és zárjegyek szállítását; a cég termékeit több mint 50 országba exportálja.

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.részvényeit 2005 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén, a prémium kategóriában. Papírja hétfőn 1580 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb ára 1675 forint, minimuma 1255 forint volt.