Gulyás Gergely sok mindent megígért a brüsszeli megegyezéssel kapcsolatban is a mai kormányszóvivői tájékoztatón, de a piacokat ez nem nyugtatta meg, a forint délután is esett. Minden fontosabb valutával szemben új történelmi mélypontra került a magyar fizetőeszköz, fontos lélektani határok is megdőltek.

Az angol font például 502,913 forintig emelkedett, jelenleg is több mint 500 forinton jegyzik csütörtök 15:45-kor. Ez nem jó hír azoknak, akik a szigetországba készülnek, bár 500 forintos árfolyam mellett fejben átváltani az árakat most jóval könnyebb, mint eddig bármikor.

A dollár/forint is szép kerek határt lépett át ma, 450,101-en tetőzött a keresztárfolyam. Az euróval szemben 434,105 volt a mai csúcs, ami történelmi rekordnak is számít egyben.

A jövő sok jóval nem kecsegtet. "Amennyiben a következő napokban áttöri az árfolyam a 434-es szintet, a következő állomások 440-nél, majd 444,57-nél lehetnek" - közölte délben az Equilor.

Az euró-forint váltása 432,15 felett volt csütörtök 15:45-kor.