A BÉT és a Pénzügyminisztérium közös, európai uniós GINOP és KMR forrásból megvalósuló Mentor Program pályázatán újabb 10 vállalat kapott összesen közel 340 millió forint, tőzsdei megjelenést elősegítő támogatást.

A programhoz újonnan csatlakozott vállalatok tevékenysége több, különböző szektort ölel fel, többek közt a műanyagipar, az élelmiszeripar, az IT szektor és a megújulóenergia-szegmens is képviselteti magát - írja közleményében a BÉT. Az új belépők névsorában többek között olyan dinamikusan növekvő vállalatok találhatók, mint az asztalos, fémipar és szerszámgyártás területén terjeszkedő Navigator Investments, a naperőművek fejlesztésével foglalkozó Astrasun, vagy az egészségtudatos és free from élelmiszereket gyártó Civita Group. A Mentor Programban szintén részt vesz továbbá az okos otthonok gyártására és fejlesztésére specializálódott Chameleon Smart Home, az információ biztonság területén tevékenykedő CDSYS (Compliance Data System), a műanyagipar meghatározó szereplője, a Vertikal Group, valamint a gyógyszeriparban érdekelt Goodwill Pharma is.

A Mentor Program szakmai támogatást is nyújt a tőzsdei bevezetéshez vezető úton. A pályázatot elnyert társaságok a komplex képzés révén a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A 2018-ban indult programban eddig összesen 21 vállalat jutott támogatáshoz, közülük 10 társaság – a Megakrán, a Dm-Ker, a Gloster, az OXO Technologies, a ViVeTech, a NAP, a Polyduct, az EU-Solar, az Épduferr és az Eprolius – részvényei immár elérhetőek a BÉT részvény szekciójában.

„A Budapesti Értéktőzsde kiemelt stratégiai célja a hazai középvállalatok tőzsdei megjelenésének elősegítése. A Mentor Program az ezen törekvés megvalósítása érdekében kiépített szolgáltatáspaletta egyik fontos eleme, amelynek létjogosultságát az elmúlt rendkívül mozgalmas félév is igazolta. Sok sikert kívánok valamennyi újonnan csatlakozott társaságnak, bízom benne, hogy hamarosan egyesével is üdvözölhetem őket egy-egy ünnepélyes kereskedésindító csengetés keretében” – mondta el az eredmények kapcsán Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.