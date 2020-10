Mérsékelt erőt mutathat Budapest

Enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője, Varga Zoltán szerint - írja az MTI.

A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 9500 forint közelében húzódik meghatározó támasz, ezt hamarosan megcélozhatja a jegyzés. A Mol árfolyama folytatta az emelkedést, amennyiben az 1700-1720 forintos tartományt sikerülne áttörnie, nagyobb tér nyílhat meg felfelé. A Magyar Telekom esetében továbbra is a 355-370 forintos sáv látszik - véli a szakértő. Az európai vezetőindexeknél is emelkedést várnak.

A Richter jegyzése 6400-6600 forint között mozog, a csütörtök reggeli bejelentés segítheti az emelkedést. A vállalat a Mochida Pharmceutical-lal kötött megállapodása értelmében a partnercég Japánra kiterjedően megszerzi a Richter bioszimiláris tocilizumab készítményére a fejlesztési, gyártási és értékesítési jogokat. A Mochida több részletben teljesít majd mérföldkő kifizetéseket a Richter felé.

Az elemző kitért arra, hogy ismét egyhetes betéti tendert tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melyet kiemelt figyelemmel követnek a piaci szereplők. A múlt héten 15 bázisponttal, 0,75 százalékra emelték az egyhetes betét kamatát, és az összes ajánlatot befogadták, amennyiben csütörtökön újabb kamatemelésről döntenek, erős üzenetet küldenének. A kamatszintet 13 órakor teszi közzé az MNB - közölte.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 245,81 pontos, 0,75 százalékos emelkedéssel, 32 923,53 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt. A Mol 38 forinttal, 2,30 százalékkal 1691 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,32 százalékkal 9340 forintra nőtt, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 1,09 százalékkal 363 forintra csökkent, forgalma 200,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,61 százalékkal 6550 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.