Mészárlás: elégett 50 évnyi magyar GDP

Brókerek világszerte pánikszerűen igyekeznek megóvni, ami még menthető, lévén a befektetők mindent eladnak, amiben bármi kockázat van és mennek át az államkötvényekbe. A jegybankoktól remélik a piacok a szükséges támaszt, azonban Amerikában, és még inkább Európában korlátozott a beavatkozási kapacitás.

Sok jóra ezen a héten sem számíthatnak a befektetők, látszólag a tőzsdepiacokon nem nyugszanak az indulatok és folytatódik a szabadesés. London és Frankfurt 8 százalékos mínusszal nyitott hétfő reggel, leképezve az ázsiai kereskedés hangulatát, és Amerikában is ez lesz a meghatározó, amint megindul a kereskedés.

Iszonyatos összeg égett el

Amennyiben a BofA Global Research befektetőház becslése helytálló, mindössze 9 nap alatt 9 ezer milliárd dollárnyi érték vált semmivé a tőkepiacon. Ez nagyságrendileg bő 50 évnyi magyar GDP-nek felel meg.

A Reuters által idézett becslés szerint a fejlett világban a 10 éves állampapírok hozam összesen 16 bázispontra esett, ami 120 éve a legalacsonyabb szint. Az olajárakkal kapcsolatos hírek mellett továbbra is a koronavírus és a kezelésére hozott gazdaságromboló intézkedé sek határozzák meg a befektetői hangulatot.

A FTSE, a DAX és a CAC tőzsdeindexek a hétfői nyitást követően egyaránt 7-8 százalék körüli mínuszban voltak, az összeurópai Stoxx 600 index is hasonló szintű mínuszokban nyitotta a hetet. Miután Olaszország karanténba zárt 16 millió embert, ma Nagy-Britannia kormánya is válságülést tart a járvány megfékezése érdekében.

A befektetési portfóliók pánikszerű átalakulásával megnő a kereslet a biztonságos befektetési termékek iránt. A 10 éves amerikai államkötvény hozama kevesebb mint fél százalék, néhány nap alatt megfeleződött. A 30-éves futamidejű kötvény is 1987. óta nem látott hozammélységbe esett, kevesebb, mint 1 százalékos megtérülést ígért a papír.

Még a biztonsági befektetésnek számító aranynál is árfolyamcsökkenés volt, hétéves csúcsot követően leesett 1700 dollár alá az unciánkénti ár.

Az olyan kockázatos piacok, mint a kriptodevizák is megsínylik a rossz befektetői hangulatot. A piac 24 óra alatt több mint 26 milliárd dollárnyi veszteséget szenvedett el a CNBC szerint. Mint mindig, a most is a bitcoin volt a legfontosabb szereplő, de más, ismert digitális pénzt is elért az eladási hullám.

Megváltó jegybankok

Az államok vezetéseinek jelen helyzetben kevés eszközük van a piaci hangulatot megváltoztatni, örülnek, ha valamilyen formában képesek meggátolni a teljes világgazdaság működését megakasztó vírus terjedését.

Az amerikai Federal Reserve már lépett egy rendkívüli, 50-pontos kamatvágással, jelenleg további 75-pontos kamatmérséklést áraz a piac. Jerome Powell elnök a kamatdöntést követően azt mondta, hogy a Fed minden rendelkezésére álló eszközzel kész támaszt nyújtani jelen helyzetben a gazdaságnak.

Az Európai Központi Bank (ECB) a héten tart kamatdöntést, az előzetes kommentárok ezt tartják Christine Lagarde elnök első komolyabb próbatételének. Az ECB-nek valamit muszáj lépnie, kérdéses, hogy az amúgy is negatív kamatszint további csökkentésével, vagy a már most is működő eszközvásárlási programjának felpörgetésével mennyire tud meggyőző üzenet adni a piacnak az eurozóna központi bankja.

Itthon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyre nagyobb eséllyel tudja elkerülni a néhány hete még garantáltnak tűnő kamatemelést. Kedden publikálja a legújabb inflációs adatot a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A februári adat már jó eséllyel már most mérséklődést mutat a januári megugrást követően, és látva a borítékolható gazdasági visszaesést és az olajárak csökkenését, további csökkenés lehet az árszínvonalban.