Mészáros Lőrinc nem bukhatja már el a pénteki szavazásokat

Már a pénteki közgyűlés előtt felálltak a CIG Pannónia igazgatóságából Bayer József emberei. A biztosító féléves jelentése csütörtökön jelenhet meg, pénteken a részvényesek megszavazhatják a vezetőség teljes lecserélését.

Pénteken tartják a CIG Pannónia rendkívüli közgyűlését, amelyen a biztosító vezetőségének jóformán teljes lecseréléséről is szavaznak a részvényesek, már ha lesz miről érdemben szavazni, hiszen a visszahívandó tagok sorra nyújtják be a lemondásukat.

A közgyűlést a Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó Opus kezdeményezésére hívták össze, az Opus a CIG Pannónia egyik részvényese is egyúttal. Mészáros és a jelenlegi vezetés közötti helyzet vélhetően akkor mérgesedett el végleg, amikor kipattant CIG Pannónia leányánál az EMABIT-nél egy olaszországi botrány, amely során a biztosítóra csalók rásóztak egy hamis viszontbiztosítási szerződést.

Hogy ez a fiaskó a cég számára pontosan mekkora veszteséggel fog járni, még mindig nem tudni, de az EMABIT tőkehelyzete megroggyant miatta, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fel is szólította a biztosítót annak rendezésére, amelynek egyik eleme volt, hogy a cég portfólióját több lépésben eladták az Aegonnak. A CIG Pannónia csütörtökön tervezi kiadni féléves jelentését, abban lehet, hogy lesznek további információk erről az ügyről is.

Az Opusnál mindenesetre úgy látják, a CIG-nél bekövetkezett negatív folyamatokért a vezetőség és a felügyelőbizottság hibáztatható, köztük a társaság felügyelőbizottságának élén álló Bayer József, aki nem kellő körültekintéssel és nem a biztosító érdekeinek elsődlegessége alapján végezte a tevékenységét, nem ellenőrizte azokat a folyamatokat, amelyeket a felügyelőbizottságnak kellett volna ellenőriznie. Kivéve Kerekes Sándort, akinek az engedélyezése folyamatban van.

Sorra távoznak az emberek az igazgatóságból

Az elmúlt napok közzétételei alapján a szavazások eredménye nagyrészt borítékolható, azok a vezetők ugyanis, akiknek az Opus a menesztését javasolta, nagyrészt már le is mondtak a tisztségeikről. Július végén már bejelentették, hogy a társaság és leányvállalata vezérigazgatójának, valamint vezérigazgató-helyettesének, Kádár Gabriellának és Barta Miklósnak a munkaviszonya 2020. szeptember 30. napjával megszűnik.

Ezen a héten hétfőn azt is közölték a részvényesekkel, hogy az igazgatóságában tagi pozíciót betöltő Kádár Gabriella, Király Mária, valamint Barta Miklós tagi tisztségéről a társaság soron következő közgyűlésének napjával, de legfeljebb 60 napos határidővel lemondott. Kedden hasonló bejelentést tett Horváth Gergely Domonkos.

Az igazgatóságot azért akarták meneszteni Mészárosék, mert véleményük szerint a testület tagjai a tevékenységüket nem kellő körültekintéssel, nem a szélesebb értelemben vett részvényesek megelégedésére végezték, az igazgatóság többi tagját az információkból részint kizárták, és a társaság döntéshozatali folyamatait végső soron egy jogi szempontból nem létező, virtuális testület irányába tolták el.

Mészáros emberei veszik át a céget

Közben az új vezetőség is kezd felállni, az igazgatóság a társaság és leányvállalatának vezérigazgató-helyettesi pozíciójára 2020. augusztus 1-jei hatállyal Fedák Istvánnal kötött munkaszerződést, majd 2020. október 1-től az MNB engedélyétől függő hatállyal, vezérigazgatói pozícióra és első számú vezetői tisztségre is őt jelölik.

Fedák István Mészáros embereként volt jelen eddig az igazgatóságban. 2016-tól a Mészáros család érdekeltségébe tartozó Keszthelyi Holding Zrt. pénzügyi és jogi vezérigazgató-helyettese, ezzel párhuzamosan 2017-től az Agenta-Consulting Kft. ügyvezető igazgatója. 2018-2019. között az Insurance Média Kft. ügyvezető igazgatója.

Bayer József ugyan még nem jelentette be, hogy távozik, de bizalmi embereinek lemondása után egyre valószínűbbnek tűnik ez a forgatókönyv. Vannak persze furcsaságok. A felügyelőbizottságból visszahívhatják Bayer Józsefet, Papp Istvánt, Czakó Erzsébet Hajnalkát, Kerekes Sándor és Boros Istvánt. Ezekkel a javaslatokkal az igazgatóság a múlt szerdán közzétett dokumentum szerint nem ért egyet. Tudomásul vette viszont, hogy Vada Erikát és Dakó Gábort jelöli az Opus új felügyelőbizottsági tagnak.

A legfrissebb tőzsdei bejelentés szerint Magyar Nemzeti Bank viszont most engedélyezte, hogy Czakó Erzsébet Hajnalkát, Boros Istvánt és Kerekes Sándort felügyelőbizottsági tagként a cégjegyzékbe bejegyezzék. Czakó Erzsébetet, Kerekes Sándort és Papp Istvánt az audit bizottságból is vissza akarják hívni. Az audit bizottságba Vada Erika kerül be a maradó tagok Veisz Ákos és Tima János mellé.

Az immár lemondott igazgatóságba új emberként Ódorné Angyal Zsuzsanna kerülhet be a Keszthelyi Holding felügyelőbizottságában ülő Bogdánffy Péter és Fedák István mellé.