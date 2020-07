Mészáros nekiment egy másik milliárdosnak: dörzsölhetik a markukat a kisrészvényesek

A kisbefektetők egyelőre a legnagyobb nyertesei annak, hogy Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. bejelentette: lecserélné a CIG Pannónia Életbiztosító vezetését. A spekulánsok nagyra növő, terjeszkedő hazai biztosító képét látják az üveggömbjükben, egy hét alatt hatalmas forgalomban meg is duplázták az árfolyamot.

Az elmúlt néhány nap tőzsdei sztorija a CIG Pannónia lett. Azóta, hogy a társaság bejelentette, részvényesei közül a Mészáros Lőrinc kormányközeli vállalkozó érdekeltségébe tartozó Opus kezdeményezte a közgyűlés összehívását azzal a céllal, hogy lecserélje a regnáló vezetést, őrült tempóban emelkedni kezdett az árfolyam. A hónap elején még 170-180 forint körül forgó részvényt csütörtökön már ennek a kétszereséért is jegyezték, 380 forintos árfolyamon is születtek kötések. A forgalma is impozáns, kora délutánra meghaladta a 2 milliárd forintot, ami több mint a duplája volt az OTP-ének.

"Arra spekulál a piac, hogy a biztosítónál megtörténik az irányítás átvétele. Az eddigi vezetők helyére újak lépnek, a befektetők körében pedig köztudott, milyen vérmes reményeket fogalmaztak meg annak idején, amikor beléptek a CIG-be" - magyarázza az elképesztő ralit Vágó Attila, a Concorde Értékpapír vezető elemzője.

Mészáros két és fél éve szállt be

Mészárosék 2018 elején szálltak be a biztosítóba, akkor még a Konzum révén, amely tavaly nyáron egyesült az Opusszal. A biztosító részvényének az árfolyama akkor 500 forint fölé emelkedett, és ki is tartott 400 forint fölött egészen addig, amíg ki nem derült, egy csaló alkuszcég jóvoltából hamis viszontbiztosítási szerződést írtak alá egy olaszországi kezességi biztosítási portfólióra. A történetnek súlyos következményei lettek. A biztosító vagyonbiztosításokkal foglalkozó leánycége, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (EMABIT) a veszteségek miatt tőkepótlásra szorult, amit eddig leginkább üzletrészek eladásából fedezett.

Az Opus akkor világosan jelezte: nem fogja finanszírozni a biztosító veszteségeit, inkább kiszállna a nehéz helyzetbe került cégből. Erre a kenyértörésre végül nem került sor, az viszont az augusztus 14-re összehívott közgyűlés alapján világosan látszik, Mészárosék új stratégiát és vezetést szeretnének a biztosítónál. A befektetők most az remélik, az egy évvel ezelőtt megtört sztori újraéled, és növekedési pályára állhat a cég, ezért veszik a részvényt Vágó szerint.

A jövőképben grandiózus elképzelések lehetnek: óriási ügyfélállomány, állami megrendelések, terjeszkedés, a jelenleginél többféle szegmensbe történő belépés. Az is eléggé biztosnak tűnik, hogy az értékesítésben aktívan részt vennének a "baráti bankok", vagyis az MKB, a Takarék-csoport és akár a Budapest Bank is, amelyek a most megalakult Magyar Bankholding által az egyesülést tervezik.

Többször is stratégiát váltottak

A CIG Pannóniát 2007-ben alapították prominens magyar magánszemélyek, és akkoriban az volt a terv, hogy a biztosító Magyarországon piacvezetővé válik az életbiztosítási szegmensben. A grandiózus tervek és az impozáns értékesítési adatok közepette viszont a veszteség egyre nőtt, a tulajdonosoknak egyre többször kellett a zsebükbe nyúlniuk, hogy pótolják a hiányzó szavatolótőkét. Az alapító-elnök Horváth Béla hét évvel ezelőtt köszönt le, azóta az erősen fiskális szemléletű Bayer József irányítása alatt működött a biztosító. A piacvezető szerepről, régiós terjeszkedésről szóló álmokat félretették, helyükre a "smart" stratégia lépett, vagyis olyan réspiacokat céloztak meg a termékeikkel, amelyeken stabil nyereséget tudtak elérni. 2015-től kezdve nyereségessé is vált a biztosító.

Ha az augusztusi közgyűlés után vezető- és stratégiaváltás lesz, nem kizárt, hogy visszatérnek a régi nagyszabású tervek is. A biztosító vezetőit jól ismerő források szerint, bár Bayer József és Móricz Gábor is kemény üzletemberek, meg fognak tudni egyezni Mészárosékkal. Az egyik forgatókönyv szerint részvényesként akár bent is maradhatnak a biztosítóban, csak az irányítást adják majd át az új embereknek. Ha nem így lesz, és a pakettjükön is túladnak, akkor pedig a jelenlegi, feltornázott árfolyammal akár elégedettek is lehetnek. Az is elképzelhető persze, hogy marad a régi vezetés, ez azon is múlhat, kire szavaznak a kisbefektetők - a biztosító részvényeinek fele ugyanis közkézhányadban van.

Hogy kiket jelölnek Mészárosék a cég vezetőségébe, még nem tudni, de nem lenne meglepő, ha Keszthelyi Eriknek, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. résztulajdonosának komoly szerepet szánnának a cégben. A Hungaricumban Keszthelyi mellett Mészáros Lőrinc és felesége, Mészárosné Kelemen Beatrix is tulajdonosok, nemrég pedig a Takarék-csoport is beszállt a társaságba.

Mennyit érhet a CIG?

Friss elemzés a fejlemények láttán nem jelent még meg a biztosítóról. Vágó sem szeretett volna a Napi.hu kérdésére válaszolva komolyabb előrejelzésekbe bocsátkozni, ezzel megvárnák a közgyűlés kimenetelét. A legutolsó elemzésben, amely március végén látott napvilágot, a szakember azt írta: a korábban 315 forintos célár és a semleges ajánlás is felülvizsgálat alatt áll éppen. Két bizonytalan tényező is nehezítette a korrekt értékelést: egyrészt még mindig nem lehetett tudni, mekkora lesz az olaszországi veszteség, másrészt márciusban a koronavírus-járvány hatásának kimenetelét is nagyon nehéz volt még megbecsülni.

A korábbi értékelések, amelyek a Konzum beszállása után készültek, viszont kifejezetten optimisták voltak. 2018 februárjában a korábbi eladásra szóló ajánlást semlegesre javította az elemző, és a célárat is 452 forintosra emelte föl pusztán a Konzum beszállásnak köszönhetően. A Konzum nélküli célár ennél kereken 100 forinttal volt alacsonyabb. Akkor különösen az értékesítési csatornák kibővítésében bízhattak a részvényesek.

Fél évvel később, vagyis két évvel ezelőtt már felhalmozás volt az ajánlás 482 forintos célár mellett. A Konzummal (jelenleg Opus) való kapcsolat hatását minden elemzésben pozitívnak írták le, bár óvatosan fogalmaztak a konkrétumokkal kapcsolatban. Annyi viszont a szakemberek szerint is világosnak tűnt, a Mészáros család cégével való együttműködés a hazai piaci terjeszkedésben és az értékesítés bővítésében is segítheti a biztosítót.

A felhalmozásra vonatkozó ajánlást tavaly nyáron rontott le a Concorde semlegesre, és rontotta le az akkor már 492 forintos célárat is 315 forintra, miután napvilágra kerültek az első hírek az olaszországi problémákkal kapcsolatban.