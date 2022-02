Az ingatlanértékesítések értéke a metaverzumban tavaly már meghaladta az 500 millió dollárt és a befektetők és elemzőcégek előrejelzései szerint idén duplázódhat - írja összefoglalójában a CNBC.com. A MetaMetric Solutions nevű cég becslései szerint pontosabban 501 millió dollár értékben cseréltek gazdát tavaly virtuális ingatlanok, s annyira elkezdett pörögni az üzlet, hogy csak januárban újabb 85 millió dollárnyi forgalmat regisztráltak. Becsléseik szerint az idei forgalom elérheti az egymilliárd dollárt.

A nagy növekedést a különböző metaverzum platformok ingatlanpiacán a szakértők annak tulajdonítják, hogy a Facebook október végén bejelentette, nevét Metára változtatja, hogy jelezze, ezentúl tevékenységével a metaverzumra kíván koncentrálni.

Novemberben a hírre a forgalom a megszokott kilencszeresére ugrott, majd visszaesett egy kicsit, a most januári érték azonban még így is 10-szerese az egy évvel korábbinak. Február elején viszont látszott, hogy a Facebook anyacége elsősorban még nem a metaverzum miatt népszerű: csütörtökön Mark Zuckerberg társasága 250 milliárd dollár közeli veszteséget kellett, hogy lenyeljen, mivel a beszámolóból kiderült, hogy eddig csak nyeli a pénzt a szolgáltatás, miközben az Apple korlátozásai miatt csökkentek a hirdetési bevételeik, valamint a Facebook is veszíti a felhasználókat. Maga Zuckerberg 29 milliárd dollárt bukott a vagyonából a nagy beszakadásban.

A BrandEssence Market Research becslései szerint a metaverzum ingatlanpiaca 2022-től 2028-ig évente 31 százalékkal nőhet átlagosan.

Nagy kockázathoz nagy hozam is jöhet

Jó nagy kockázatot futhat az, aki ide fektet, de cserébe hatalmas lehet a hozam is - mondta Janine Yorio, a Republic Realm nevű metaverzumos ingatlanbefektető és tanácsadó cég igazgatója. A cége nemrég rekordösszeget, 4,3 millió dollárt fizetett egy virtuális területért az egyik legnagyobb metaverzum platformon, a Sandboxban. Jelenleg 100 szigetet fejlesztenek a Sandbox világában, Fantasy Island néven, amelyek mindegyikén egy saját villa található, jet-skivel és a motorcsónakokkal. A szigetekből 90 darabot már az értékesítés első napján eladtak, darabját 15 ezer dollárért és néhány ezek közül már ismét meg lett hirdetve, de néhány immár 100 ezer dollár feletti áron.

A befektetők számra a legnagyobb kérdés az, hogy árazzák be egy egy eszköz kockázatát és várható hozamát egy olyan világban, ahol a különböző eszközökből a hiány mesterséges és ahol a világ jövője sem teljesen biztos. A metaverzumban jelenleg jó tucatnyi platformon folyik ingatlanértékesítés, de hetente újabbakról és újabbakról hallani. Eddig az ingatlaneladások nagy része a négy nagy metaverzum platformon történt, a Sandboxon, a Decentralandban, a Cryptovoxels-ben és a Somniumban. A négy platformon jelenleg 268 645 parcella van, ezek méretei különbözőek.

Az összefoglaló szerint a piacon most a Sandbox súlya a legnagyobb, az összes elérhető terület 62 százaléka köthető hozzá és 2022-ben eddig a tranzakciók háromnegyedét ez az egy platform adta. A Sandboxban összesen 166 464 parcella van ezek ára decemberben 12 700 dollárnyi ether volt, a Decentraland 90 600 parcellájának darabjáért 14 440 dollárnyi ethert kértek.

A cégek is ráugrottak

Egy csomó neves cég is vásárol ingatlanokat a metaverzumban, az ingatlanok értékét, akár csak a való világban az határozza meg, hogy a vevő egyrészt mit akar kezdeni vele, másrészt az hol fekszik. Ez utóbbi azonban Yorio szerint nem annyira lényeges, mivel a metaverzumokban rendszerint könnyen lehet teleportálni. De azért például a Snoop Dogg nevű rapper által a Sandboxban fejlesztett Snoopverse-ben volt egy rajongó, aki félmillió dollárt fizetett azért, hogy a zenész virtuális szomszédja lehessen.

Andrew Kiguel, a torontói tokens.com vezérigazgatója nemrég gyűjtött össze befektetőktől mintegy 16 millió dollárnyi tőkét arra, hogy a metaverzum ingatlanpiacán kamatoztassa azt. ennek nagy részét már el is költötte ingatlanbefektetésre, illetve munkatársak felvételére.. A cég már elköltött 2,4 millió dollárt a Decentraland divatnegyedében, ahol divatbemutatókat tervez rendezni, illetve üzleteket nyitna.

Elmondása szerint nemsokára be is fog jelenteni két megállapodást amerikai ruházati cégekkel, amelyeknek üzlethelyiségeket fog bérbe adni. Szerinte egyébként a metaverzum igazi ingatlanbefektetési lehetőségei a kereskedelmi célú ingatlanokban rejlenek. Bérbe lehet adni területeket, illetve otthont lehet adni rendezvényeknek, amelyeken a különböző cégek a fiatalabb vásárlókat célozzák meg. Jelenleg is tárgyalásokat folytat könyvvizsgáló cégekkel, befektetési bankokkal és befektetési alapokkal, akiknek segítene a metaverzumbeli megjelenésben.

Digitális hirdetőtáblákat is értékesítünk, amelyek virtuális konferenciatermekben lennének kihelyezve, ahol az emberek találkoznak -mondta. De vettek 12 vízparti ingatlant a Somniumban is, mivel ezek értéke szerint a jövőben felfelé megy majd.

Persze a hagyományosabb eszközökhöz szokott befektetők eléggé húzzák a szájukat, mondván, a metaverzum csak egy újabb pilótajáték a kriptovilágban, amellyel olyan dolgokba akarják berángatni a befektetőket, amelyek valójában nem érnek semmit. Érveik szerint a reális világban az ingatlanok száma tényleg korlátozott, addig a virtuális térben azokat könnyedén meg lehet teremteni kódokkal. Egyszerűen nincs határa, mennyit lehet belőle teremteni, mint ahogy a metaverzumok számának sincs elvi korlátja. A most létező platformok is teremthetnek új parcellákat.

Piramisjátékot szagolnak a szkeptikusok

Sokan azzal érvelnek, hogy a virtuális ingatlanok a világok korábbi verzióban nem váltották be a hozzá fűzött reményeket. A metaverzumban történő ingatlaneladások a piramisjátékok sémáját követik és már vagy jó 20 éves múltra tekintenek vissza. Ez az internetes startupok El Doradója, amin nagyon sokan rajtavesztenek - vélte Edward Castronova, az Indiana Universtity professzora.

Kiguel szerint az idősebb befektetők ugyan gúnyolódhatnak a metaverzumos ingatlanokon, a fiatalabb vásárlók és befektetők azonnal érzik annak csábítását. A problémát az okozza, hogy egyes generációk számára nehéz értéket kötni a digitális dolgokhoz, amit nem tudnak a kezükbe fogni és amelyeknek nincs súlya. A fiatalabbaknak ezzel nincs problémájuk. Akárcsak az NFT-k (nem helyettesíthető tokenek), a blokklánc technológia lehetővé teszi, hogy valami digitális legyen, nem helyettesíthető és kínálata pedig véges legyen. Ezeket meg lehet venni, tárolni lehet és ugyanúgy el lehet adni őket - mondta.