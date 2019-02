Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mi lesz a forinttal? Új prognózis érkezett

Magyarországon az erősödő inflációs nyomás miatt a tavasszal együtt a jegybanki fordulat is hamarosan beköszönthet. És mi lesz a forinttal?

A csökkenő államadósság és a tavalyi 4,8 százalékos növekedés alapján időszerű volt, hogy a magyar adóskockázati besorolás elmozduljon a legrosszabb befektetésre ajánlott kategóriából. Az S&P és a Fitch Ratings felminősítése ugyanakkor nem okozott komolyabb elmozdulást a hazai eszközöknél, ugyanis azt a piac már jóval hamarabb beárazta - mondta Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfólió-menedzsere.

A közeljövőben a fogyasztói árak emelkedése miatt ismét a kamatpolitika kerülhet fókuszba. A márciusi inflációs jelentés függvényében akár már a tavasz fordulatot hozhat az MNB kamatpolitikájában, ezért érdemes számba venni a hazai eszközosztályok kilátásait. Egyelőre azonban nem kamatemelésben kell gondolkodni, mivel várhatóan először a forintlikviditás csökkentésével és a betéti kamatok emelésével operálhat majd a jegybank.

Az év elején tapasztalt erősödést követően az euró/forint árfolyam a 315-320-as sávban mozoghat még jó ideig, ugyanis a hazai fizetőeszköz további erősödése már nem tenne jót az exportnak, és rontaná a versenyképességünket, egy nagyobb mértékű gyengülés viszont még inkább felfelé tolhatja az inflációt, és ezzel nyomás alá helyezné a jegybankot a szigorítás mielőbbi meglépésére.

Az élénkülő infláció és a küszöbön álló jegybanki szigorítás miatt a közép- és hosszútávú kötvényhozamok mérsékelt, fokozatos emelkedésére lehet számítani, miközben a tízéves német és magyar kötvényhozamok különbözete erősen szűkülni tudott az elmúlt időszakban, ami szintén a kötvényhozamok emelkedése irányába mutat.

A magyar tőzsde idén egyelőre a BUX teljesítménye és a részvények értékeltsége szempontjából is lemaradóban van régiós társaihoz, illetve a feltörekvő piacokhoz képest. A hazai cégek eredményvárakozásai javultak, így a javuló befektetői hangulat fennmaradása a magyar részvénypiacra is pozitív hatással lehet, csökkenhet a hazai részvénypiac lemaradása a feltörekvőkhöz képest. A kereskedelmi háború Európát - és ezzel a hazai cégeket is erőteljesen - érintő hatásai ugyan még nem teljesen láthatók, értékeltség alapon ugyanakkor jó választás lehet a hazai tőzsde - véli a szakértő.

