Mi vár ránk a választások után? - új prognózis érkezett

Enyhén gyengébb forintra, emelkedő részvényárfolyamokra számítanak az Erste Bank elemzői a második negyedévben. A magyar gazdaság elérhette ciklikus csúcsát, de ott is maradhat.

Alapvetően optimisták a világgazdaság és a régió gazdaságainak kilátásaival kapcsolatban az Erste Bank elemzői - derül ki most közzétett második negyedéves befektetési stratégiájukból. A mostaninál enyhén gyengébb forintárfolyamra számítanak a negyedév és az év végén is, mindkét időpontra 315-ös célárfolyamot határoztak meg előrejelzésükben. A magyar részvénypiac kilátásait enyhén pozitívnak ítélik meg.

A bank szakértői úgy látják, a globális gazdaság kilátásai egyelőre kedvezőek maradtak az első negyedévben a tőkepiacokon tapasztalt turbulenciák ellenére is. Az eurózóna gazdasága idén 2,8 százalékkal bővülhet, az azonban egyelőre bizonytalan, hogy az erősödő gazdaságnak milyen hatásai lesznek az inflációra. A banknál jelenleg 1,8 százalékkal számolnak az idei évre.

Az amerikai gazdaság az első negyedévben ugyan gyengült egy kicsit, azonban számos arra utaló jel van, hogy a mögöttes folyamatok erősen alakulnak az Egyesült Államokban. A foglalkoztatottság emelkedik, s ezt segíti a nemrég elfogadott, a költségvetési kiadások növeléséről szóló terv is. Úgy vélik, az elmúlt időszakban fellángoló kereskedelmi korlátozásokról szóló vitában érintett termékek forgalma nem elég nagy ahhoz, hogy az azokkal kapcsolatos problémák érdemben módosítsák az amerikai gazdaság kilátásait. Ennek megfelelően 2,8 százalékon tartják az amerikai gazdaság idei növekedésére vonatkozó prognózisukat, s fenntartják 2,2 százalékos inflációs előrejelzésüket is, igaz ez utóbbit komoly felfelé mutató kockázatok mellett.

A kötvénypiacon alapvetően az eddigieknél volatilisebb kereskedésre számítanak. Az ECB várhatóan idén nyáron kezdi majd el kommunikálni, hogy milyen módon nyúl majd a jövőben a kamatokhoz és hogyan vonul vissza kvantitatív lazítási programjától - amelynek végét a jelenlegi ütemben 2018 szeptemberében várják - várhatóan ez és a Fed jövőbeni kamatemeléseivel kapcsolatos hírek mozgathatják meg a hozamokat. Alapvetően enyhén emelkedő hozamszintet várnak az amerikai kötvényeknél, az emelkedés azonban fokozatos lehet.

A jó árbevétel és profitnövekedési adatoknak köszönhetően a részvénypiacok is kedvezően teljesíthetnek a második negyedévben, 0 és 5 százalék közötti emelkedést várnak az Ersténél a világ tőzsdéin. A bank szakértői az amerikai és a feltörekvő piaci részvényeket favorizálják.

A régió gazdaságaival kapcsolatban is optimisták. A kilátások kedvezőek - írják - azonban megjegyzik, hogy a gazdaság fellendülési ciklusa a csúcsa felé járhat, ha már el nem érte azt. Emlékeztetnek, a foglalkoztatottság emelkedése az egész régióban látványos volt, azonban pont emiatt ennek növekedése hamarosan elérheti határait. A növekedést segítheti a beruházások fellendülése is, ezt támogathatják az uniós alapok felhasználásai is. Ez alól kivétel lehet Magyarország, amely az elmúlt években agresszívan kihasználta az ebben rejlő lehetőségeket előfinanszírozás formájában.

A magyar költségvetési deficit a választási évnek köszönhetően feljebb kúszhat Magyarországon, elérheti a 2,5 százalékot is. Ugyanakkor egyelőre nem számítanak számottevő piaci hatásra a magyar választások miatt.

Az európai részvénypiacokon alapvetően oldalazó mozgásra számítanak a következő hónapokban. Ugyanakkor a régiós részvénypiacok kilátásaival kapcsolatban derűlátóbbak, itt átlagosan a globális piacokhoz hasonló 0 és 5 százalék közötti emelkedést tartanak valószínűnek. Megjegyzik, a monetáris politika szigorodása miatti kockázatok ugyan megvannak, de ezek jó része már beárazódhatott. Ugyanakkor a régió cégeinek eredménynövekedése a várakozások szerint látványos lehet, a kérdés az, hogy ezeknek a pozitív várakozásoknak mekkora hányada árazódott már be.

Elsősorban a lengyel részvénypiacot és a török bankokat emelik ki, mint jó befektetési célpontokat. A magyar részvénypiac megítélése az Erste elemzőinél enyhén pozitív.

