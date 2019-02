Mi várható csütörtökön Budapesten?

Pozitív nyitásra számítanak a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

Szerdán mérsékelt emelkedéssel zártak a nemzetközi piacok, a kedvező hangulatot hajtja az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalásokat övező pozitív fejlemények, ennek köszönhetően az ázsiai piacok is mérsékelt erőt mutatnak. A határidős index alapján ez a lelkesedés a csütörtöki nyitásban is tükröződhet, így az elemző pozitív nyitást vár az európai piacokon, ezzel párhuzamosan a magyar parketten is - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője.

A nap folyamán érdemes lesz figyelni friss beszerzési menedzser indexekre az európai országokból, amelynek piacmozgató hatása lehet - fűzte hozzá.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szintén úgy vélte, hogy csütörtökön is optimista hangulatban indulhat a kereskedés a részvénypiacokon, amely segítheti a magyar részvényeket is. A vezető papírok közül érdemes kiemelni a Mol mozgását, amely folytathatja útját a 3400 forintos ellenállási szint felé, azonban délután egyes befektetők profitot realizálhatnak a pénteken érkező vállalati jelentés előtt. Az OTP árfolyama továbbra is a 11 600 forintos szint felett mozog, és hamarosan elérheti a 11 800 forintos szintet. A Magyar Telekom esetében a 475 forintos szintre érdemes figyelni, amelynek esetleges áttörése újabb 5-6 forintos emelkedést hozhat a távközlési vállalat piacán. A Richter továbbra is gyengélkedik, a várakozásuk szerint hamarosan az 5360 forintos támaszt tesztelheti a jegyzése.

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy szerdán piaczárás után tette közzé jelentését a Magyar Telekom. A vállalat növekvő árbevételt ért el, ugyanakkor az eredmény - egyszeri tételek nélkül - stagnált. Az éves célkitűzéseket sikerült enyhén felülteljesíteni, a tavalyi üzleti év után marad a 25 forintos osztalék, a 2019-es üzleti év után viszont 27 forintra emelkedhet.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 22,39 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 40 582,83 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A Mol 32 forinttal, 0,97 százalékkal 3332 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,51 százalékkal 11 620 forintra csökkent, forgalmuk 4,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,43 százalékkal 472 forintra nőtt, forgalma 395,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,18 százalékkal 5400 forintra esett, forgalmuk 2 milliárd forintot ért el.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!