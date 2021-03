A Microsoft rágyorsulna a Discordra

A Microsoft piaci források szerint szívesen megvásárolná az online játékosok kedvenc kommunikációs csatornáját szolgáltató Discordot. Az üzlet még nem biztos, lehet, hogy tőzsdére menne inkább a cég.

A Microsoft Corp. tárgyalásokat folytat a Discord Inc, a video-játékosok körében az egyik legnépszerűbb chat szolgáltatást nyújtó cég mintegy 10 milliárd dollárért történő megvásárlásáról - adta hírül az ügyhöz közelálló forrásokra hivatkozva a Bloomberg.

A Discord tulajdonosai e mellett több más érdeklődővel is tárgyalnak, s vannak olyan vélemények is, hogy inkább az önálló tőzsdei bevezetést választanák, mint a részvények 100 százalékának egyben történő értékesítését. A híreket egyelőre sem a Microsoft, sem a Discord részéről nem kívánták kommentálni.

A Discordot legtöbben ingyenes szolgáltatásáról ismerik, amellyel az online videójátékokat játszók egymással kommunikálni tudnak, szöveges, kép és hangfájlokat képesek megosztani. A járvány kitörése óta azonban sok más ilyen szolgáltatáshoz hasonlóan egyre többen használják az alkalmazást más célokra is, iskolai tanulócsoportok szoktak rá a Discordra, táncórák, könyvklubok futnak szerverein. Havonta több, mint 100 millió aktív felhasználó veszi igénybe a szolgáltatást, amely mostanra kezd eltávolodni az imidzstől, amely szerint csak a gamereknek adna otthont.

A Microsoft eközben bevásárlási lázban ég, olyan eszközöket keres, amely hozzáférést enged pezsgő online közösségekhez. Tavaly a Tiktokot próbálta megvenni, idén arról érkeztek hírek, hogy a Pinterestért fizetne jelentős összeget. A Microsoft folyamatosan keresi a lehetőségét annak, hogy bővítse az Xbox konzolokhoz eladott Game Pass előfizetésekhez csatolható szolgáltatásokat.

A Discord megvásárlásának lenne értelme a Microsoft számára, segíthetne fejleszteni a cég játéküzletágát. Elég jó lehetőségnek tűnik az opció, hogy a Discord prémium szolgáltatását, a Nitro-t integrálják a Game Passba, s ezzel ez utóbbi előfizetői számát növeljék - mondta Matthew Kanterman, a Bloomberg szakértője. A Microsoft tavaly vette meg 7,5 milliárd dollárért a ZeniMax Media Inc.-t, amely többek között a Doom, a Fallout és a The Elder Scrolls játékokról ismert Bethesda Softworks tulajdonosa is. A Discord megvétele azt jelezné, hogy a redmondi szoftveróriás továbbra is elkötelezett a játékiparba történő befektetések mellett