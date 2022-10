A piaci szakértők szerint nem nagyon fogja egy év végi áremelkedés, az úgynevezett Mikulás-rally megmenteni az európai tőzsdéket. A Bloomberg hírügynökség felmérése szerint az elemzők az elmúlt hónapban jelentősen csökkentették a 600 legnagyobb európai tőzsdei céget követő Stoxx Europe 600-as index év végi értékére vonatkozó előrejelzéseiket. Jelenleg átlagosan 406 pontos záró árat várnak a mutatótól, ami 17 százalékos éves csökkenésnek felelne meg. Ha ez bejön, akkor az európai piacok a legrosszabb évüket zárhatják a 2008-as pénzügyi válság óta. Ez a szint nagyjából az index jelenleg értékének felel meg.

A nagy befektetési bankházak közül az elmúlt hetekben a Goldman Sachs és a Bank of America stratégái rontották le az európai részvények kilátásaira vonatkozó minősítésüket. Az elemzők egyszerre aggódnak az emelkedő hozamok nyereségekre gyakorolt hatása és az Egyesült Királyságban uralkodó politikai felfordulás miatt.

Már itt is tombol a medvepiac

A Stoxx 600-as index a múlt hónapban süllyedt a medvepiaci tartományba, azaz korábbi csúcsát 20 százalékkal alulmúló szintre. Elsősorban amiatt, mivel az elszálló infláció és a várhatóan agresszív jegybanki válaszok miatt jelentősen felerősödött a befektetők körében a globális recessziótól való félelem. Ráadásul az energiaválság miatt egyre több európai vállalat esetében merül fel a kérdés, hogy továbbra is képesek-e versenyképesen termelni.

A növekedés infláció és gazdaságpolitika koktélban a jelenleginél egy sokkal barátságosabb arány kellene ahhoz, hogy egy tartós medvepiac mélypont alakuljon ki, vagy pedig a befektetőknek kellene kapitulálniuk - írta Cecilia Mariotti, a Goldman stratégája a múlt héten. Év végi előrejelzése a Stoxx 600-as indexre jelenleg 360 pont, ezzel a legpesszimistább prognózist adta a Bloomberg által megkérdezett elemzők közül.

Márciusban egyébként a stratégák még azt várták, hogy az index nagyjából ott fejezi be az évet, ahol 2021 végén búcsúzott, azaz a jelenleginél mintegy húsz százalékkal magasabb szinten. Azóta azonban a részvényárakra az emelkedő infláció, az egyre szigorúbbá váló jegybankok, az ukrán háború miatti problémák valamint az energiaválság megtették a hatásukat.

Kevesen vártak ekkora esést

Akkor a mostanihoz hasonló esést egyedül a TFS Derivatives elemzője, Stephane Ekolo várt. Ő most sem nagyon lát okot a pozitív fordulatra rövidtávon, úgy látja hogy az európai részvénypiacok kilátásai elég kritikusak az év végéig illetve a jövő év elejéig. A makrogazdasági problémák sehol nem tűnnek úgy, mintha enyhülnének, továbbra is jelentősek a geopolitikai problémák, az állandósuló erős infláció és a várható keresletcsökkenés valószínűleg érzékelhető lesz majd már ebben a jelentési szezonban és a következőben is.

Az európai részvények múlt hónapban süllyedtek 2020 óta nem látott mélységbe. Innen pattantak egy kicsit felfelé az árfolyamok, azonban ez az emelkedés máris úgy tűnik, lendületét vesztette. A piaci szereplők többsége úgy látja, hogy a technikai pozíciók még generálhatnak némi emelkedést azonban a fundamentális látkép továbbra is gyatra marad.

A jelentési szezon jól kezdődött, azonban ennek sem sikerült megfelelő mennyiségű optimizmust kölcsönözni ahhoz, hogy jelentősebb emelkedés induljon meg a piacon. Ráadásul a Bank of America stratégái szerint a jövőbeni vállalati nyereségekre kilátások valószínűleg romlani fognak. Az idei évben tapasztalt heves eladási hullám ellenére is azt kell mondanunk, a részvényárfolyamok még nem tükrözik a növekedési kilátások romlását - írja befektetési bank elemzője Milla Savova. Ő úgy gondolja, a Stoxx 600-as index további öt százalékkal, 380 pontra zuhanhat az év végére. Becslései szerint a cégek nyeresége átlagosan 20 százalékkal csökkenhet jövőre az alacsonyabb gazdasági növekedés és a szűkülő vállalati marginok miatt. Úgy látja, az európai cégek profitjának az az ellenálló képessége, amit most lehet tapasztalni, nem sokáig tartható.