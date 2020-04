Minden borul a koronavírus miatt a Molnál

Nem lesz osztalék, visszavonják az idei eredményre szóló előrejelzést, legalább a negyedével csökkentik a beruházásokat, a finomítók is leállhatnak. Hernádi Zsolt szerint példátlan kihívással néz szembe a világ.

Komoly bejelentéssel fogadta szerdán a Mol a befektetőtek. A tőzsde honlapjára feltöltött tájékoztatás alapján teljesen felborultak az idei üzleti év tervei. A koronavírus-járvány a vezetőségtől azonnali pénzügyi és működési intézkedések végrehajtását kívánta meg, nem csupán a jelenlegi helyzet csoportra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében, hanem azért is, hogy a Mol a válságból erősebb szereplőként léphessen ki - írják.

Nem lesz meg a kitűzött cél

Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy a cég visszavonja 2020-as EBITDA-előrejelzését. Tekintettel a koronavírus járvány bizonytalan hosszára és következményeire, a külső környezet extrém volatilitására és az üzletek kiszámíthatatlan keresleti környezetére. Az organikus beruházások értéke legalább 25 százalékkal alacsonyabb, 1,5 milliárd dollár alatti lesz 2020-ban, ellentétben az eredeti 1,9-2,1 milliárd dollár közötti célkitűzéssel.

A beruházások értékének jelentős mértékű csökkentése a projektek egyesével történő felülvizsgálásának eredménye, valamint a nem létfontosságú beruházások elhalasztásának és a széleskörű lezárások következtében szűkülő ellátási láncoknak köszönhető. Ez utóbbi miatt elképzelhető, hogy a beruházások értéke még az újonnan becsült értéket sem éri majd el.

"A működési költségek átfogó felülvizsgálata fog lezajlani a közeljövőben, jelentős megtakarításokat eredményezve már 2020-ban, készpénz megőrzési célunk támogatása érdekében. A cél a készpénz-semleges/pozitív működés. Végsősoron valamennyi intézkedés a készpénzmegőrzésre irányul, és lehetővé teszi a Mol számára, hogy készpénz-semleges legyen, miközben működése folyamatosan zajlik" - magyarázzák az intézkedéseket.

Osztalék sem lesz

A Mol a 2020-as évet stabil pénzügyi helyzettel kezdte, és még az ACG-tranzakció lezárását követően is bőséges likviditással és nagyjából 2,0-2,5 milliárd dollárnyi készpénzzel, pénzeszközzel, és le nem hívott hitelkerettel fog rendelkezni. Eredetileg a cég az alaposztalék növelését tervezte a már korábban megszokott tendencia szerint, de az igazgatóság most már a 2019-es adózás utáni eredmény eredménytartalékba való helyezését javasolja. Amint a jelen helyzet normalizálódni látszik és a körülmények is engedik, az eredménytartalék felhasználható készpénzbeli osztalékfizetésre is, ha a részvényesek is így döntenek.

Az olaj- és gáztermelés napi 110 ezer kőolaj hordó-egyenérték volt 2020 első negyedévében bármiféle nagyobb fennakadás nélkül, összhangban a korábbi célkitűzésekkel. A koronavírus miatti várható keresletkiesés finomítói leállásokhoz és a készletek telítődéséhez vezethet, ami átmenetileg korlátozhatja termelést a nemzetközi eszközöknél. Ezt azonban ellensúlyozhatja a termelésmegosztási szerződéssel rendelkező eszközökből származó termelés növekedése, az alacsony olajárnak köszönhetően.

A kiszámíthatatlan gazdasági környezet fényében a termelési tervet a cég napi 115-120 ezer kőolaj hordó-egyenértékre módosította a korábbi 120 ezerhez képest (az ACG 6 hónapos hozzájárulását beleszámítva). Egy széleskörű akciótervet is bevezettek annak érdekében, hogy a portfólió akár már 25 dollár/hordó körüli olajár mellett is jövedelmező legyen.

Visszaesett a kereslet

A lezárások által érintett országokban, amelyekben a Mol jelen van, a kereslet 20-40 százalékkal csökkent az elmúlt 2-3 hétbe több kulcstermék esetében is. Ez kihívásokat jelent a finomítói termelésnek is. A downstream üzletág a jelenleg vonzó árrések kihasználására törekszik. Ennek megfelelően az összes finomító és a három etilénkrakkoló is működik és termel, még ha csökkentett kapacitással is.

A fogyasztói szolgáltatások szegmens kiváló működési és pénzügyi teljesítményt nyújtott az első negyedévben, egészen a vírus okozta lezárások életbe lépéséig, amit a terv és célkitűzés feletti kiemelt teljesítménymutatók (üzemanyag és nem-üzemanyag egyaránt) is jól tükröztek. Az élet lényegesen megváltozott azóta. A vállalat jelentős értékesítési visszaesést tapasztalt az elmúlt hetekben a kötelező határzárak és a visszafogott gazdasági tevékenységnek köszönhetően, ami példátlan esést okozott az egész régióban az üzemanyag keresletben.

Ennek eredményeként elengedhetetlen a működési újraszervezése és újratervezése, egyrészt a teljes hálózat megbízható ellátásának, másrészt a pozitív készpénzforgalom megtartásának érdekében. A 2020-ra korábban kitűzött célok és tervek elvesztették jelentőségüket a jelenlegi feltételek mellett, ezért visszavonásra kerülnek, mivel nem látható egyelőre az utazási korlátozására vonatkozó hatósági intézkedések időtartama sem.

Hernádi Zsolt üzent

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató is megosztotta a gondolatait a befektetőkkel és a cég munkatársaival. "A világ jelenleg egy példátlan kihívással néz szembe. Az életünk teljesen megváltozott az elmúlt hetekben. Az energiaipar, bár jobban ellenáll a gazdasági nehézségeknek, mint mások, a bizonytalanság olyan időszakába lépett, amellyel valószínűleg még soha nem találkozott és olyan szélsőséges forgatókönyvek fordulhatnak elő, amelyeket még néhány hete el sem tudtunk elképzelni" - írja a közzétételben.

"A Mol már sokszor bizonyította alkalmazkodóképességét; sok megrázó időszakot láttunk és küzdöttünk le a múltban. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk sikeresen működni még a rendkívül bizonytalan külső környezetben is, nagyrészt kiváló minőségű eszközeinknek, rugalmas, integrált üzleti modellünknek, és legfőképp az elkötelezett, magasan képzett munkaerőnknek köszönhetően. A Mol jó állapotban lép be ebbe a nehéz időszakba - és biztos vagyok benne, hogy még erősebben és fontos tanulságokkal fog kijönni belőle" - ezzel nyugtatta a befektetőket.

A cégvezető azt is kiemelte, rendkívül büszke azokra a kollégáira, akik előálltak azzal a gondolattal, hogy kenőanyag-gyártósort állítsanak át tisztító- és fertőtlenítőszerek gyártására.