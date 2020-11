Minden jel arra utal, hogy nagyon megugrik az alapélelmiszerek ára

Megugrott az elmúlt napokban a cukor és a kakaó felvásárlási ára is az árupiacokon. A koronavírus-járvány az időjárás és az etanol iránti megnövekedett kereslet átrajzolta a megszokott trendeket. A termelők és a gazdaságok örülhetnek, de ez külső inflációs nyomást hozhat, aminek a legnagyobb kárvallottjai a fogyasztók lesznek, mert a boltokban minden megdrágulhat.

A kakaó határidős ügyleteinél 19 év legnagyobb heti emelkedését tapasztalták az árupiacokon, amelynek motorja a nyugat-afrikai kereskedelem és utánpótlás zűrzavara. Elefántcsontparton, Ghánában - a világ két legnagyobb termelőjénél - a kormányok beleálltak a felvásárlókba, hogy nem tartják be a fenntarthatósági vállalásaikat és nem teljesítik az ígért magasabb felvásárlói árakat, ezért visszavágták az exportot. Valamint Elefántcsontparton a múlt havi választások utáni feszültségek a betakarítást és a szállítást is nehezítik.

A kakaó ára csaknem kilenc hónap legmagasabb szintjére emelkedett, és az elemzők szerint folytatódni fog az augusztus óta tartó rally, mert a politikai és gazdasági feszültségek mellé kedvezőtlen időjárási körülmények is párosulnak.

"A nyugat-afrikai gyártók számára számos olyan kérdés merülhet fel, amelyek rövid távon szűk keresztmetszeteket eredményezhetnek a kínálatban" - áll a chicagói Hightower jelentésben a Bloomberg elemzése szerint.

A márciusi szállításra szánt kakaó ára ezek miatt már 1,8 százalékot emelkedett, és a tonnánként 2712 dolláros szinten zárt.

A cukorárat az etanolgyártás vitte fel

A cukor ára is emelkedő tendenciát mutat az elmúlt 7 hónapban. Áprilisban kétéves mélypontra süllyed az árucikk kereskedése, tehát volt honnan talpra állnia. Ennek oka, hogy a gyengébb amerikai dollár továbbra is erősíti a cukor árát, mivel a kereskedők az árfolyamveszteséget is kompenzálniuk kell.

Jelenleg 92,23 dolláron kereskednek vele az amerikai piacon, ami 2,13 százalékos csökkenés ugyan a november eleji 94,90 dolláros szinthez képest, és elmarad a cukorár idei legmagasabb szintjétől, ahol márciusban volt, amikor 99,10 dollár körül mozgott - írja az invezz.com piaci áttekintésében.

A cukor az etanol előállításának kulcsfontosságú eleme. Az etanol árának várható növekedése akkor következik be, amikor Brazíliában kedvezőtlen időjárási viszonyok vannak, mivel a dél-amerikai ország a legnagyobb cukortermelő a világon. Viszont most 2020-ban visszafordított hatás jelenik meg a piacon: mivel a cukor ára az év nagy részében mélyen volt, az etanolgyártók termelése felpörgött, ennek visszafogása rövidtávon gazdaság lenne, tehát drágábban is elkezdik a felvásárlást. Mivel a kereslet így folyamatosan nő, a brazil ellátásban pedig zavarok vannak, az indiai és ázsiai piacokon is megjelent a drágulás, ahogy az amerikai kukoricából gyártott cukorra is igény van. Ez pedig elszívja a kínálatot az élelmiszeripar elől, ami szépen begyűrűzik a bolti édességek árába is (például a csokoládééba).

Az alapanyagok miatt szállhatnak el az árak

A múlt héten emiatt elemzésében a Goldman Sachs fenntartotta álláspontját, miszerint a különböző árupiacok jelenlegi felfelé tartó lendülete valószínűleg egy elhúzódó bikapiac kezdete. A cég elemzői külön fel is hívják a figyelmet, hogy eddig ezek az alapanyagok tompították a legjobban az árak emelkedését, így lehúzva az inflációt. A nagyobb gazdaságoknak ez jó hír: a koronavírus-járvány miatti pénznyomtatási, -osztási hullámban eddig a nagy gazdaságokban nem indult be az infláció, ami többnyire a gazdasági növekedés ellensége, sokan már deflációs spiráltól tartottak - amit megtámogatott az alacsony olajár is -, így az államok örülhetnek, hogy mankót kaptak a programjaik.

Viszont az egyszerű emberek leginkább azt érzik majd, hogy minden drágább. (Ez halmozottan rossz hír lehet Magyarország számára is, amely jelenleg szemben halad globális trenddel: miközben világszerte egyáltalán nincs infláció, nálunk korábban meglódult a pénzromlás, és a koronavírus-járvány alatt még tovább gyűrűzött.)

Más termékeknél - a kávénál és a teánál - is jelentkezett a 2020-effektus: akkorát estek az árak a járvány első hulláma alatt, úgy változtak meg a fogyasztási szokások, hogy először a helyettesítő termékek, majd a fő kereseti cikkek ára lőtt ki és ragadt be egy magas szinten. Az árupiaci gyors megugrások pedig nem fokozatosan, hanem egy csapásra megjelenhetnek egy-két hónapon belül a bolti árakban is.