Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Minden részlet kiderült a legújabb állampapírról

Még másfél hét, és itt a MÁP Plusz. Egy hét alatt 100 milliárd forintnyi adna el belőle az állam, külföldiek is megvehetik.

Nem kevesebb, mint 100 milliárd forintnyi Magyar Állampapír Pluszt (MÁP Plusz) tervez eladni az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) már az első héten - derül ki a tőzsde holnapján megjelent kibocsátási tájékoztatóból. A sokáig "nemzeti kötvény" néven emlegetett értékpapír első sorozatát június 3-7. között lehet majd jegyezni, a kibocsátás napja 2019. június 11. lesz, a lejárat 2024. június 11.

A kamat állampapírban jön

A névértéke mindössze egy forint lesz, vagyis bármilyen kis összeget be tud fektetni, aki akar. Az első kamatfizetés most december 11-én esedékes, 1,75 százalékot kapnak akkor a befektetők, a többi kamatfizetés minden év június 11-én várható.

A befektetők nem pénzben, hanem állampapírban (MÁP Plusz) kapják majd meg a kamatot. A kamatfordulók után azonban néhány napon át vissza lehet váltani az állampapírokat 100 százalékos árfolyamon.

Sok helyen kapható

A MÁP Plusz ismertetőjéből kiderül az is, hol lehet majd kapni az értékpapírt. Összesen nyolc bank (CIB, Gránit, K&H, Takarékbank, OTP, MKB, Raiffeisen és az UniCredit), három brókercég (Concorde, Equilor, Erste), valamint a Magyar Államkincstár forgalmazza majd.

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a postákon is lesz ilyen állampapír, oda valószínűleg a Takarékbank révén jut el az értékpapír. A MÁP Pluszt nem csak a magyaroknak, de külföldieknek is jó befektetés lehet, mivel az ismertető szerint devizakülföldi magánszemélyek is megvásárolhatják majd.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!