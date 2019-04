Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenki megőrült az Uber versenytársáért

Hatalmas áremelkedéssel indították első kereskedési napjukat az Uber legnagyobb versenytársa, a Lyft részvényei. A pénteki bevezetés csak a nyitánya volt annak a sorozatnak, amelyre most készül az tech-szektor és az új gazdaság.

Az amerikai-mexikói határon építendő fal körüli huzavona okozta kormányzati leállás és a tavaly év végi áresés a vezető tőzsdéken megakasztotta számos nagy cég tőzsdére lépését, azonban a jelek szerint vége ennek a kényszerpihenőnek. Pénteken debütált a Nasdaqon a Lyft, az Egyesült Államokban az Uber legnagyobb versenytársának számító társaság részvénye, hatalmas sikerrel.

A várakozások szerint ezzel megnyitotta az utat a Szilícium-völgy olyan cégei előtt, akik szintén idén készülnek tőzsdére lépni, mint a Pinterest, a Slack, az Airbnb, és mindegyik közül a legnagyobb, az Uber - írja összefoglalójában a Financial Times. Ez a kibocsátás volt egyébként a legnagyobb a Snap 2017-es tőzsdei bevezetése óta.

A nyilvános kibocsátáson 72 dollárért elkelt Lyft részvények árfolyama a kereskedés kezdetén 87 dolláron állt, napközben 88,5 dollárig emelkedett, majd innen kezdett el lefelé csúszni. A nap végi 78,29 dolláros árfolyam ugyan a napi minimum közelében alakult, azonban a lapnak nyilatkozó szakértők így is sikerként értékelik az első napos szereplést. A Northcoast Research elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy héttel ezelőtt még arról lehetett hallani, jó lehet, ha 65 dolláron sikerül eladni a cég részvényeit, ehhez képest az első napon látott 80 dollár feletti árfolyamok meglehetősen impresszívnek tekinthetők.

A 72 dolláros kibocsátási árfolyam egyben azt is jelenti, hogy a tőkeemelésből beszedett 2,3 milliárd dollár összesen 24 milliárd dollárra értékeli a Lyftet. A vállalat papírjainak értékelése hasonló az új gazdaság többi társaságának árazásához. A fuvarmegosztó cég ugyanis tavaly összesen 2,16 milliárd dollárnyi árbevételt ért el, mindezt úgy, hogy masszívan égette a pénzt, vesztesége 911 millió dollárra rúgott. Az Uber a mostani becslések szerint 100 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációra számíthat, ha egyszer tőzsdére lép.

A Lyft kisebb cég ugyan az Ubernél, de masszívan támadja azt a hazai piacain, az Egyesült Államokban piaci részesdése már állítólag eléri a 30 százalékot. A társaságnak dolgozó sofőrök és az utasok beszámolói alapján működése annyiban tér el az Uberhez képest, hogy kevésbé alkalmaz hullámzó fuvardíjakat és több pénzt is hagy a sofőröknél, valamint lehetővé teszi azt, hogy az utasok - ha elektronikus pénz formájában is - borravalóval díjazzák a sofőr szolgáltatásait. A cégnek dolgozó sofőrök szerint a Lyft közönsége is különbözik az Uberétől.

Logan Green és John Zimmer, a két társalapító szerint a tőzsdére lépés időpontját nem a tőkepiac határozta meg, egyszerűen most érezték úgy, hogy vállalat elérte az érettség megfelelő fokát. Mint mondták, olyan céggel nem lehet tőzsdére menni, ahol viszonylag gyakran változik az üzleti stratégia irányvonala, ez azonban most már náluk nem várható. Mindketten mélyen hisznek abban, hogy a jövő az autómegosztó szolgáltatásokban rejlik.

