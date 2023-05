A mesterséges intelligencia iránti mánia nem mutat enyhülést az amerikai vállalatok és a tőzsdei befektetők körében. A negyedéves vállalati jelentéseket követő szokásos elemzői konferenciák során a mesterséges intelligenciára és a kapcsolódó kifejezésekre való hivatkozás több mint kétszeresére nőtt az egy évvel ezelőttihez képest.

A vállalatok általában érzik azt, mire van igénye a befektetőknek és mi a trendi téma a piacon. Ennek megfelelően ebben a negyedévben egyre többen igyekeztek megmutatni, hogy élen járnak az olyan algoritmusok használatában, amelyek egyszerű utasítások vagy képek alapján hatalmas mennyiségű információt képesek elemezni. A mesterséges intelligencia azt ígéri, hogy megváltoztatja az üzleti életet, a személyzet felvételétől (vagy kirúgásától) a dühös ügyfelek megnyugtatásáig az online chatben. Bár az iparági vezetők és a kormányok növekvő aggodalommal tekintenek az új technológia jelentette potenciális veszélyekre, azonban a cégeket ez nem nagyon zavarja, s egymás után jelentik be ez irányú elkötelezettségüket - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

A nagy divathullámot egyértelműen az OpenAI által novemberben elindított ChatGPT chatbot váltotta ki, amely már a tavalyi negyedik negyedéves jelentési időszakban 77 százalékkal növelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos említések számát az eredménybeszámolókban. Az ütem csak fokozódott most az első negyedéves szezonban. Az elemzői konferenciabeszélgetések során az S&P 500-as indexben szereplő vállalatok eddig 1072-ször említették a mesterséges intelligenciát, élen az olyan nagyvállalatokkal, mint a Meta, az Alphabet, de jóval a technológiai szektoron túl is téma volt.

Az Expedia Group online utazási iroda - amely a bruttó foglalások növekedéséről számolt be az első negyedévben - jelentése szerint például teljesítményét fokozta az MI és a gépi tanulás alkalmazásának felgyorsítása, beleértve a ChatGPT integrálását az iOS alkalmazásába. A Moderna Inc. gyógyszergyártó vállalat közölte, hogy technológiai központot nyit Seattle-ben, amely segít bővíteni az MI képességeit, míg a Kraft Heinz Co. élelmiszergyártó vállalat szerint az algoritmusok segítenek csökkenteni a pazarlást a gyártás során.

Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook eközben óvatosan optimistán nyilatkozott az MI-szolgáltatások friss dömpingjével kapcsolatban Mint mondta, bár hatalmas potenciál rejlik bennük, számos olyan kérdés is van, amelyet rendezni kell. A negyedéves eredményeket követő elemzői beszélgetésen megjegyezte, hogy az Apple már most is a termékcsaládjának nagy részében alkalmazza az MI-t. Többek között az olyan funkciókban, mint az okosóra esés-érzékelése. A vállalat folytatja a technológia beépítését több termékébe is, de elmondása szerint nagyon átgondoltan.

Mint ismert, nemrég több iparági szakértő és vezető is megkongatta a vészharangot az MI technológia kontrollálatlan fejlődése miatt. Elon Musk sokadmagával együtt olyan petíciót írt alá, amelyben bizonyos fejlesztések szüneteltetésére szólítottak fel. A technológiai iparág vezetői csütörtökön találkoztak Kamala Harris amerikai alelnökkel, hogy megvitassák az MI fejlesztés esetleges állami felügyeletét, a Fehér Ház pedig ígéretet tett arra, hogy támogatni fogja a mesterséges intelligenciából eredő károk enyhítését célzó új szabályokat.