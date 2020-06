Mindent hajlandóak már megvenni az őrületben

Nagy a tolongás a részvényekért a tőzsdéken, s különösen igaz ez a frissen kibocsátott papírokra. Amerikában úgy pörögnek a tőzsdei bevezetések, mint még soha, ráadásul az új részvények nagyon jól szerepelnek, mindegy, mivel foglalkozik az adott cég.

Sok jele van annak, hogy elég nagy a tolongás bármilyen olyan befektetési eszközért, amely nullánál magasabb hozamot képes biztosítani az amerikai piacon. A csődben lévő autókölcsönző cég, a Hertz például új részvények kibocsátásával szeretne kikerülni a bajból, és egy kis, elektromos-teherautókat gyártó vállalat, a Nikola piaci értéke múlt héten átlépte a Ford Motors kapitalizációját - írja összefoglaló elemzésében a Barron's.

A piac pezsgését a tőzsdei bevezetések és első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) piacának forrongása mutatja a legjobban. Múlt héten például egy online autóvásárlási platform, a Vroom vezette be a részvényeit a tőzsdére, úgy, hogy a 22 dolláros kibocsátási árfolyam 35 százalékkal haladta meg azt, amit a befektetési bankárok korábban előre jeleztek. Ha ez nem lenne elég, a részvények ennek több mint dupláján, 48 dollár felett cseréltek gazdát már a második kereskedési napon, és bár azóta kissé lecsorogtak, még most is 42 dollár felett forognak. A Vroom komoly negatív szériát tört meg, ezt megelőzően ugyanis hat hónapon keresztül nem sikerült összehozni olyan technológiai cégnek IPO-t, amely mögött kockázati tőke állt.

Eddig jól járt, aki vett

A Vroomot már megelőzte több sikeres kibocsátás. Az online biztosításközvetítő cég, a Selectquote, a Warner Music Group, a felhőszolgáltatást nyújtó Zoominfo és a Shift4 Payments mind az utóbbi hetekben léptek piacra. Ezek közül még a leggyengébben szereplő részvény árfolyama is 23 százalékkal meghaladja az IPO során kialakult árat. Múlt pénteken a szintetikus építőanyagokat gyártó Azek részvényei ugrottak 18 százalékot első kereskedési napjukon.

Mindezek a példák jól mutatják, hogy az IPO nagyon is él és a kockázatkedvelő befektetők pedig nagy örömmel vetik rá magukat az új részvényekre. Annyira, hogy a Barron's szerint az ország vezető bankárai sem tudják már igazán, hogy kellene beárazni egy-egy adott cég értékpapírjait a kibocsátás során. Csak a Warner Music, a Zoominfo, a Shift4 Payments és a Vroom IPO-ján 1,9 milliárd dollár "maradt az asztalon", azaz ekkora volt a különbség a cégek kapitalizációjában az IPO-n kialakult, illetve az első kereskedési nap végi záróárral számolva. Tavaly az összes IPO-nál volt ez az érték, egész évben összesen 6,9 milliárd dollár - mondta a lapnak Jay Ritter, a University of Florida pénzügy tanára.

A tavalyiak jó menedéknek bizonyultak

A mostani IPO-k sikerében persze nagy szerepet játszik az is, hogy idén jól szerepeltek a tőzsdei újoncok az Egyesült Államokban. A Renaissance IPO nevű tőzsdén jegyzett alap, amely az elmúlt két évben tőzsdére lépett cégek részvényeit vásárolja, 20 százalékkal erősödött eddig idén, miközben az S&P 500-as index értéke még mindig 6 százalékkal áll alacsonyabban a január elejinél. Az alapban van jónéhány a koronajárvány nyertesei közül, ilyen például a Moderna (a vakcinakutatásban érintett), a Slack Technologies, a Zoom Video Communications (mindkettő online kommunikációs platformot kínál) és a Peloton Interactive (interaktív online edzőplatform).

Ebből az látszik, hogy a válság ellen jó menedéket kínáltak a tavalyi IPO részvények, emiatt most nagy a kereslet az új részvények iránt. A lap szerint emiatt a kibocsátók is ráléptek a gázra, s nem csak az olyan cégek kezdtek el részvényeket eladni, akiknek jól megy. Kibocsátásra készül például az Albertson nevű szupermarket-lánc is, márpedig ezt a szektort elég súlyosan érintették a lezárások. S az igazán nagy hír az, hogy állítólag az Airbnb is fontolóra veszi, mégiscsak megcsinálja idénre tervezett, majd később lefújt első nyilvános kibocsátását. Ha akkor sikerülne a szállásmegosztó oldalnak sikeresen tőzsdére mennie, amikor az emberek nagy része a járvány miatt sem Amerikában, sem a világ többi részén nem nagyon utazik, az lenne az igazi diadal az IPO piac számára.