Mínusszal zárt, mínusszal nyitott az amerikai tőzsde

Egy százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön - írja az MTI. A kőolaj ára is csökkent. A vezető nyugat-európai értéktőzsdék is mínuszban álltak a tengerentúli nyitáskor.