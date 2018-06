Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mínuszban zárt New York is

Gyengüléssel zártak kedden a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 287,33 ponttal, 1,15 százalékkal, 24 700,14 pontra esett. Az S&P 500-as mutatója 11,18 ponttal, 0,4 százalékkal gyengült, és 2762,57 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 21,44 ponttal, 0,28 százalékkal lett kevesebb, és 7725,59 ponton zárt - írta az MTI a Reutersre hivatkozva.

A befektetői hangulatot világszerte az amerikai-kínai kereskedelmi viszály elmérgesedése terheli meg. Már a kínai piacok is nagy veszteséggel fejezték be a keddi kereskedést, Sanghaj 3,8 százalékkal, Sencsen 5,3 százalékkal zárt alacsonyabban. Az európai piacok gyűjtőindexei pedig 0,6-0,7 százalék veszteséggel fejezték be a keddi kereskedést.

A DJIA index legrosszabbul szereplő részvényei a kínai kereskedelmi kapcsolatokban erősen érintett Boeing, DowDuPont és Caterpillar cégek voltak három százalékos eséssel. A kínai üzletben érintett technológiai cégek árfolyama is nagyot esett, mint például az Intel, a Qualcomm és az Nvidia cégeké is másfél százalékkal. A Morgan Stanley felmérése szerint az amerikai félvezető ágazat bevételének több mint a felét Kínában termeli ki - írta az MTI.

A kép forrása: Shutterstock.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!