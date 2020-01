Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mínuszban zártak a nyugati tőzsdék, a BUX tartotta magát

A vezető európai tőzsdeindexeket felülteljesítve pluszban zárt a BUX. Nagyot estek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön, a hangulatot szerte a világban jelentősen rontotta a Kínában gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 70,69 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 43 501,99 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

A vezető európai tőzsdeindexeket felülteljesítve pluszban zárt a BUX, leginkább az OTP erősödése miatt. Mint gyógyszergyártó, felértékelődött a Richter is, ami szintén segítette a hazai részvényindex emelkedését - mondta Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek. A szakértő szerint fontosabb vállalati hír nem indokolta a vevők érkezését. A Mol csökkenése ugyanakkor megfelel a nemzetközi iparági átlagnak.

A Mol 42 forinttal, 1,58 százalékkal 2608 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,99 százalékkal 14 350 forintra erősödött, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,44 százalékkal 458 forintra nőtt, forgalma 238,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,85 százalékkal 6550 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3607,04 ponton zárt csütörtökön, ez 47,45 pontos, 1,30 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Mínuszban zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Erős mínuszokban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön, a hangulatot szerte a világban jelentősen rontotta a Kínában gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány. Kínában a fertőzöttek száma meghaladta a nyolcezret, a halottaké pedig elérte a 170-et - írta az MTI.

A londoni FTSE-100 mutató 1,36 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,41 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 1,40 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 1,59 százalékkal, Madridban pedig 0,72 százalékkal esett az irányadó mutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,02 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,03 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,22 százalékkal csökkent.

Az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,44 százalékos, az S&P 500-as index 0,50 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,52 százalékos mínuszban állt.

Kínára figyelnek a befektetők is

A befektetők attól tartanak, hogy az új koronavírus által okozott, Kínában gyorsan terjedő tüdőgyulladás-járvány visszaveti a kínai gazdasági növekedést. A járvány felborította a globális utazásokat és az idegenforgalmat, megrázta a pénzpiacokat szerte a világban, számos vállalat pedig felfüggesztette működését Kínában. Az Egészségügyi Világszervezet csütörtökön újabb rendkívüli ülést tart, hogy megállapítsa, nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet jelent-e a tüdőgyulladás-járvány. Este hat óráig nem érkezett hír a döntésről.

Európában a Bank of England monetáris tanácsa nem módosította alapkamatát idei első kamatdöntő ülésén. döntés ugyanakkor most sem volt egyhangú, és a legutóbbi gyenge inflációs és növekedési adatok nyomán a piacon voltak olyan várakozások, hogy a brit jegybank esetleg kamatcsökkentésre szánja el magát.

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának felmérése szerint öthavi csúcsra emelkedett januárban az euróövezet gazdasági hangulatindexe. A mutató elemei közül a feldolgozóiparban emelkedett a legnagyobb mértékben a hangulatindex, ami arra utalhat, hogy az év elején élénkülni kezdett a gazdaság.

A negyedik negyedéves gyorsjelentést csütörtökön közlő vállalatok közül a Deutsche Bank 4,23 százalékos pluszban zárta a napot. Bár a legnagyobb németországi kereskedelmi bank a vártnál is nagyobb veszteségről számolt be a tavalyi évről, elemzők azt olvasták ki a jelentésből, hogy jól halad a tavaly elindított hároméves szerkezetátalakítási terv, amelynek célja, hogy ismét stabilan nyereséges legyen a bank. Ennek keretében például 18 ezer dolgozóját elbocsátja, közülük 4100-nak már fel is mondott.

A Royal Dutch Shell angol-holland olajipari vállalat záróárfolyama 4,06 százalékkal csökkent, mert negyedéves nyeresége több mint három éve a legkisebb, az elemzők által vártnál is alacsonyabb lett.

A Hennes & Mauritz (H&M) svéd ruházati kiskereskedelmi lánc 9,43 százalékkal drágult, mert 2015 óta először nyereséggel zárta az évet.

A British Telecom (BT) brit távközlési szolgáltató vállalat 7,3 százalékot veszített értékéből, mert a vártnál valamivel kisebb nyereséget ért el a negyedik negyedévben. Emellett arra figyelmeztetett, hogy öt év alatt mintegy 500 millió font többletköltséget jelent számára az, hogy a Huawei kínai vállalatot kizárták az 5G szolgáltatási infrastruktúra központi rendszeréből.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

Az áprilisi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 2,31 százalékos mínuszban, 57,55 dolláron, a márciusi szállítású WTI pedig 1,86 százalékos veszteségben, 52,34 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,67 százalékkal, 1581,00 dollárra nőtt.

Egy euróért 1,1030 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,19 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!