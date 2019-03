Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mínuszban zártak a tőzsdék

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 49,81 pontos, 0,12 százalékos csökkenéssel, 41 964,35 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

Nap közben a BUX és a vezető papírok árfolyama is nagyobb mértékben csökkent, főként a nyugat-európai részvénypiacok csökkenő árainak hatására. A piacokon bizonytalanságot okoztak a brexit körüli fejlemények mellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus újabb fejleményei. Az is visszafogta a befektetőket, hogy várják az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szerdai ülésének fejleményeit.

A nap végére azonban a hazai blue chipek többsége korrigálta a nap közbeni gyengélkedést, így a Magyar Telekom, a Mol és az OTP is pluszban tudott zárni. A bankrészvény és az olajpapír is eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a szerdai kereskedést, a BUX-ot a Richter húzta le - írta az MTI.

A Mol 16 forinttal, 0,48 százalékkal 3366 forintra erősödött, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,31 százalékkal 12 840 forintra nőtt, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 1,72 százalékkal 472,50 forintra emelkedett, forgalma 261,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,79 százalékkal 5210 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 4196,32 ponton zárt szerdán, ez 89,59 pontos, 2,09 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

Csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

A befektetők hangulatát a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnésével kapcsolatos bonyodalmak rontották - írta az MTI. A londoni FTSE-100 mutató 0,45 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,57 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,80 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 0,47 százalékkal, Madridban pedig 0,91 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,90 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,86 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 1,07 százalékkal csökkent.

Theresa May brit miniszterelnök szerdán hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnésének elhalasztását június 30-áig. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke lehetségesnek nevezte a Brexit rövid távú halasztását, de kijelentette, ehhez a londoni parlamentnek el kell fogadnia az EU-val elért megállapodást, amelynek újratárgyalását kizárta. A brit törvényhozás azonban eddig kétszer - jelenlegi formájában múlt kedden - nagy többséggel elvetette a kilépésről szóló megállapodást.

Felborzolta a kedélyeket és majdnem 2,5 százalékos mínuszba taszította az európai autógyártókat az a sajtóértesülés, miszerint az Egyesült Államokat aggasztja, hogy Kína elutasítani látszik a kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokon napirendre került amerikai követeléseket. Az amerikai delegáció vezetői, Robert Lighthizer kereskedelmi főképviselő és Steven Mnuchin pénzügyminiszter, a jövő héten Pekingbe utaznak, hogy egyeztessenek Liu He kínai miniszterelnök-helyettessel.

A vállalatokat tekintve a Bayer német vegy- és gyógyszeripari konszern zuhanórepülésre váltott a frankfurti tőzsdén arra a hírre, hogy amerikai leányvállalata, a Monsanto Roundup nevű gyomirtójáról újabb amerikai bíróság mondta ki, hogy rákkeltő hatású az emberre nézve. A Bayer 10,09 százalékos mínuszban zárt, de napi mélypontján 13,20 százalékos veszteségben, 60,5 eurós áron forgott.

A BMW német autógyártó közel 5 százalékos mínuszban zárt a kereskedést, miután bejelentette, hogy a nyereség további csökkenésére számít az idén, és 12 milliárd eurós költségcsökkentési tervet hajt végre a következő négy évben a nagy volumenű beruházások és az árfolyamhatások ellensúlyozására.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,70 százalékos, az S&P 500-as index 0,59 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,53 százalékos mínuszban állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A legközelebbi, májusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,83 százalékos pluszban, 68,17 dolláron, a WTI pedig 1,11 százalékos nyereségben, 59,95 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,44 százalékkal 1300,80 dollárra esett.

Egy euróért 1,1351 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,02 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.

