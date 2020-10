Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mire felocsódunk, Kína tönkretette a világot

A rézárak két és fél éve nem látott magasságban vannak, ami egyrészt azt jelzi, hogy a világ ipari termelése kezd magához térni, másrészt figyelmeztetés is, hogy innen még nehezebb lesz talpra állni Európának és az Egyesült Államoknak. A mostani áremelkedés mozgatója a kínai nyersanyag-felvásárlás, az ázsiai ország ugyanis jól uralja a koronavírus-járványt. Viszont a nyugati termelőknek most szintén be kell indulniuk, különben a drágább beszerzési árak miatt romlik a nyereségességük.

"Doktor réz," a befektetői szlengben professzori képességekkel bíró ipari fém ismét arra jutott, hogy felszálló ágban van a világgazdaság, ami összességében jó hír. De nem 2020-at írnánk, ha ez is azt jelentené, mint normál időkben: mivel a rezet széleskörben használják a feldolgozó- és az építőiparban, így hagyományosan azt mutatja, ha éppen pörög a termelés, nagy a kereslet a késztermékekre. Csakhogy most a világ nagyobbik fele még erősen szenved a koronavírus-járvány második hullámától, valamint az általa kiváltott gazdasági válságtól, és a felívelés esélye halványabbnak látszik, mint a nyáron. Látványosan búcsúzik a szén a nyugdíjazása előtt Európa egyre több országában térnek vissza a karanténintézkedések és a részleges vagy teljes lezárások, elég csak Csehországra, Franciaországra vagy a szomszédos Szlovéniára nézni. A nagyobb gazdaságok közül az Egyesült Királyság is szigorításokat vezetett be, és talán csak Németország mondhatja el magáról, hogy kézben tartja a betegség terjedését. Eközben Kínában alig vannak új fertőzöttek - hangsúlyosan - a hivatalos adatok szerint: pénteken 18, csütörtökön 14 megbetegedést regisztráltak az 1,4 milliárd lakosú országban. Összehasonlításképpen Magyarországon a pénteki adatok szerint 54 ezerre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1600-zal nőtt az aktív megbetegedések száma. A réz már érzi Kínát A legkelendőbb réztermékek határidős árfolyamai közel 3,2 dollárra emelkedtek a New York-i árutőzsde szerdai Comex részlegén, ezzel elérve 2018 júniusa óta a legmagasabb szintet. Az elmúlt félévben pedig közel 40 százalékos drágulás volt. Más ipari fémek, például az alumínium és a nikkel is drágulóban van, köszönhetően annak, hogy Kína messze van a leállástól, az emberek sem érzik a járvány közvetlen veszélyét, így a fogyasztás is javult az ázsiai országban. Mivel Kína adja a globális kereslet nagyjából felét, érthető a pozitív elmozdulás. Mivel a réz árfolyama szorosan kötődik a kínai gazdaság állapotához, éves szinten jobban teljesít, mint a többi árupiaci cikk: drágulása felülmúlja például az olajét, sőt az S&P 500-at is, mivel a befektetők aggódnak az Egyesült Államok és Európa lassulása miatt. A réz erős teljesítménye rávilágít arra, hogy Kína az egyetlen olyan nagyobb gazdaság a világon, amely várhatóan növekedéssel zárhatja a világjárvánnyal sújtott évet. "Ez egészen hihetetlen" - mondta Edward Meir, az ED&F Man Capital Markets brókercég fémekkel foglalkozó tanácsadója a WSJ-nek az adatokról, aki kiemelte, hogy a növekedés nem most indult be. A kínai rézimport jelentősen megnőtt az elmúlt négy hónapban, és 62 százalékkal volt magasabb a múlt hónapban, mint 2019 szeptemberében. Csak Kína ne kezdjen raktározni! "A készletek már kritikusan alacsonyak az egész világon" - mondta Daniel Ghali, a TD Securities árupiaci stratégája a lapnak. "Ha Kína rézkészleteket kezd építeni, az jelentős mennyiséget von ki a piacról" - tette hozzá, ami rá is világít, hogy miért nem olyan jó hír ez, mint amilyennek elsőre tűnik. Bár a kínai fogyasztás felpörgése fontos mozgatórugója lehet a világgazdasági növekedés beindításának, valójában ha a nyersanyagárak emelkedni kezdenek, akkor az azzal is jár, hogy a világ más felén a termelés drágul, ami rontja a megtérülést, végső soron odavezetve, hogy visszafogja a GDP-növekedést. A növekedést elősegítő másik erő a befektetői várakozás: Kínának és más nagy gazdaságoknak nagy mennyiségű rézre lesz szükségük az elektromos autók és a megújuló energiát alkalmazó technológiák elterjedésének fokozásához. Elemzők szerint a világ éghajlati céljainak eléréséhez elegendő elektromos autó és töltőállomás építése a következő években jelentős keresletnövekedést eredményezhet. Az alacsonyabb kínálat lehetősége a kereslet növekedésével növeli az árakat, különösen azért, mert egyes elemzők - lényegében a legtöbb elemző - Joe Biden és a Demokraták győzelmére számítanak az elnök- és szenátusi választásokon. Mindez egyet jelentene az e-autók terjedésének támogatásával, valamint egyéb olyan zöld megoldásokéval - például szél- és naperőművek építése -, amelyek nagy rézigénnyel járnak. A megoldás: tesztelés, tesztelés, szigor "Kína sikere a vírus visszaszorításában lehetővé tette gazdaságának gyorsabb fellendülését, mindezt kisebb fiskális támogatás mellett, mint más nagy gazdaságokban" - idézi a Reuters Stephanie Segalt, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának volt vezető tisztségviselőjét. Kínában a korlátozások eredménye az lett, hogy szinte eltűnt a fertőzés az országból, az emberek így bátran vásárolnak, járnak éttermekbe, ami motorja a növekedésnek. Ehhez képest az Egyesült Államokban 221 000 ember halt meg a Covid-19-ben a késedelmes állami fellépés miatt, valamint a nem, kellően szigorú válaszlépések miatt. A szórakozóhelyek, éttermek és turisztikai helyszínek zárva vannak vagy csak részben nyitottak, emberek milliói beláthatatlan ideig munkanélküliek, a GDP várhatóan csökken ebben a negyedévben, és az Egyesült Államok szembesül a gazdasági kibocsátás hiányával, amely még évekig eltarthat. Az amerikai jegybank szerdán nyilvánosságra hozta azokat az adatokat, amelyek enyhe vagy szerény fellendülést mutattak az Egyesült Államok gazdaságában, bár a kép ágazatonként nagyon eltérő. Ez is azt sugallja, hogy Kína lesz az egyetlen ország, amely 2020-ban tényleg növekedni tud. A kínai csodáról kialakult képet viszont árnyalja, hogy hosszabb távon korlátai vannak az ország bővülésének: maga az állam, és az állami tulajdonú vállalatok magas adósságszintje strukturális problémákat jelez. "A hitelfelvételből fedezett beruházásokra való támaszkodás még további tőkeáttételt és kockázatokat épít az amúgy is gyenge pénzügyi rendszerben, és tovább csökkenti a hatékonyságot és a fenntartható növekedési ütemet" - mondta Mark Sobel, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának korábbi vezetője a Reutersnek. Csak mire ebből baj lesz, addig a világ második legnagyobb gazdaságává előlépett Kína még fontosabb szerepet tölt be a világgazdaságban, a globalizáció miatt pedig az ottani problémák majd az egész világra jobban kihathatnak.

