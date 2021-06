A globális részvénypiacok 2021 első felében tovább emelkedtek, az ötszáz legnagyobb amerikai tőzsdei cég teljesítményét leképező S&P 500 Index például mintegy 14 százalékkal nőtt idén. Bár a részvénypiacok értékeltségi mutatói meghaladják az elmúlt 20 év átlagos értékeltségét, hosszú távon továbbra sem látható olyan befektetési lehetőség, ami felveszi a versenyt a részvények hozamlehetőségével - állítják az Union Biztosító elemzői.

Az úgynevezett esg-befektetések (environmental, social, government - környezetvédelmi, társadalmi és irányítási szempontok alapján fenntartható cégek) megatrendjeiből profitáló vállalatok, valamint a technológiai szektor papírjai a jövőben is felülteljesíthetik majd a részvénypiacok átlagos teljesítményét - olvasható legfrissebb blogcikkükben.

Folytatódhat az emelkedés a tech-szektorban

Bár mostanra - jelentős részben a koronavírus-járvány hatására - túlértékeltté vált a technológiai szektor (a techcégek részvényeinek árfolyamát mutató Nasdaq index az elmúlt egy év során mintegy 47 százalékkal emelkedett), az iparági innovációnak köszönhetően a jövőben is az egyik legmagasabb hozamot ettől az ágazattól várják a szakemberek.

Az Union Biztosító elemzői szerint a techcégek közül ígéretes befektetés lehet például a Zynga Inc., amely az interaktív szórakoztatási ágazat egyik úttörője, és olyan népszerű videojátékokat fejleszt, mint például a Game of Thrones Slots Casino, az Empires & Puzzles vagy a Merge Dragons! Érdemes figyelemmel kísérni a különböző kibertámadások ellen védelmet kínáló Symantec vagy McAfee Corporation teljesítményét is.

Szép profitra van esély a 3D System Corporation részvényével is, amelynek ára már az elmúlt egy évben is közel hatszorosára, 40 dollár körüli szintre emelkedett. A cég sztereolitográfiával, azaz egy lézeres 3D nyomtatási technológiával foglalkozik, amit többek között az orvostudomány területén fogászati készülékek előállításához, valamint az ékszergyártásban, az autóiparban és a repülőgépgyártásban használnak.

Sokat kereshet azzal is, ha jobb hellyé teszi a bolygót

A technológiai szektor részvényei mellett az esg-befektetések - azaz a környezeti, társadalmi vagy vállalatvezetési szempontból felelős cégek papírjai - kínálhatják a legnagyobb hozamot a továbbiakban. Az esg-n belül is elsősorban a megatrendekre ajánlott figyelni, például a megújuló energiaszektor, a körforgásos gazdálkodás, az elektromos autózás, a vízmenedzsment szereplőire, de az „okosváros” megoldásokat fejlesztő, illetve az alacsony karbonlábnyom elérésére törekvő vállalatokat is érdemes szemmel tartani - hívja fel a figyelmet az Union Biztosító.

Miközben az S&P 500 index mintegy 40 százalékkal emelkedett az elmúlt 12 hónapban, addig a zöldenergiával foglalkozó cégek értéke (az S&P Global Clean Energy Index) 90 százalékkal nőtt az elmúlt egy év alatt. A megújuló energiával foglalkozó cégek között jó befektetésnek számít például a szélenergiát termelő Vestas Wind Systems vagy a Plug Power Inc, amely az elektromos hajtású járművek üzemanyagcellás rendszereit szállítja.

A vízmenedzsment kapcsán olyan vállalatok teljesítményéből is részesedhetünk, mint az Egyesült Államokban és Kanadában ivóvíz-szolgáltatással és szennyvíztisztítással foglalkozó American Water Works Inc., amelynek árfolyama negyedével ment fel egy év alatt.

Leleőzi-e a BMW a Teslát?

A körforgásos gazdálkodás célja, hogy a nagyvállalatok újrahasznosított anyagokat használjanak fel a termékeikhez, és a versenytársaikhoz képest minimálisra csökkentsék a hulladéktermelést. Ezen cégek közé sorolható a Ford, a BMW, a L’Oreal, a Caterpillar, vagy a General Electric is.

Az elektromos autózás és az önvezető járművek népszerűségének gyors növekedése a szektorban érdekelt autógyártók teljesítményét leképező indexen (NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index) is jól látható: az önvezetés és elektromos autózás részvényindexe az elmúlt 5 évben évi 22,4 százalékkal ment fel. A jelenlegi trendek így többek között a Tesla és a Toyota papírjainak további drágulását vetítik előre - írják az Union Biztosító elemzői.