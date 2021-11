Kiemelkedő harmadik negyedéves eredményről számolt be tőzsdei jelentésében az MKB Bank. A mérlegfőösszeg több mint 30 százalékkal nőtt egy év alatt, és meghaladta a 3100 milliárd forintot. Külön jó hír, hogy a nettó hitelállomány még a mérlegfőösszegnél is nagyobb mértékben emelkedett az utolsó negyedévben, és a betétállomány, amely már 2 ezer milliárd forint fölött van, történelmi csúcson áll.

A nettó korrigált eredmény az első kilenc hónapban 58 milliárd forint lett, ebből a harmadik negyedév 17,4 milliárdot hozott. A kilenc havi profit több mint a két és félszerese a tavalyinak, igaz, akkor a járvány miatt magas céltartalékokat képeztek a bankok, de a harmadik negyedévi nyereség is bő 12 százalékkal nagyobb a 2020-as évinél.

Kapcsolódó Az OTP megszorongatására készül Mészáros Lőrinc bankja

Nem csak a céltartalékok csökkenése okozott eredménynövekedést, a kumulált nettó kamateredmény több mint 45 százalékkal, a jutalékeredmény pedig 4,3 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A költség/bevétel aránya nagyon jól alakult, mindössze 37,5 százalékos volt, a tőkemegfelelési mutató 16,8 százalékon állt, ez is magasnak számít.

Minden szegmensben bővült a hitelezés

A lakossági üzletágban 2020-hoz képest nőtt a fedezett hitelek folyósítása. A fedezetlen hitel folyósítást elsődlegesen a személyi kölcsönök iránti érdeklődés határozta meg, míg a Babaváró hitelek iránti kereslet csökkent. A lakossági hitelállomány 9,2 százalékkal nőtt, a megtakarítások volumene pedig 15,8 százalékkal bővült. Szintén az idén érte el a bank, hogy a teljes ATM-hálózatban elérhetővé vált a készpénz-befizetési funkció.

A vállalati hiteleknél kiemelték, hogy a Széchenyi GO! termékek továbbra is kedvező alternatívát jelentetnek a kis- és középvállalati (kkv) ügyfelek számára, jelentős az érdeklődés a vállalati szegmensben a termék iránt. Továbbra is jelentős a kereslet az MFB programjaira és a Növekedési Kötvényprogram termékei iránt.

A lízingpiacon a harmadik negyedévben a magyarországi gépjármű finanszírozási szegmensben érezhetővé váltak azok a nemzetközi trendek – chiphiány, ellátási láncok lassulása – amelyek megtörték a folyamatos állománybővülést. Szeptembertől – a piacon az egyik első szereplőként – bevezette a pénzügyi csoport a Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében indított Széchenyi Lízing GO! lízinget is.

Az MKB-Euroleasing piaci pozíciója stabil, az új kihelyezéseket tekintve a Magyar Lízingszövetség adatai alapján 2021-ben a három legnagyobb szereplő között volt. Jövőre pedig tovább nőhet, miután beolvadnak a társaságba a Budapest Bank és a Takarék csoport lízingcégei. Az egyesül lízingcég Euroleasing néven működik majd tovább.

Így néz majd ki a beolvadás

A Magyar Bankholding Zrt. tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt., ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. A fuzionált bankok átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket.

A Takarék csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding Zrt. a három bank folyamatos működési harmonizációját irányítja. Ezzel párhuzamosan a Magyar Bankholding Zrt. teljessé vált menedzsmentje veszi át a tagbankok felsővezetésének felelősségi köreit, így a Magyar Bankholding csoport működése, irányítása egységes, ezáltal egyszerűbb és hatékonyabb lesz. A fúzióra vonatkozó terveket a tulajdonosok december közepén hagyhatják jóvá. A lízingcégek egyesülése már korábban, 2022. január 1-én megtörténik.

Kevesen maradtak a moratóriumban

Az MKB csak a gyorsjelentésében tette közzé, mennyien maradtak a moratóriumban 2021 novemberétől. Már 2021 harmadik negyedévében csökkent mind a részvételi arány, mind a moratóriumra jogosult állomány, a negyedév végén a jogosult hitelállomány mindössze 43,6 százaléka vett részt a Moratórium 2-ben.

Október végéig 2 238 ügyfél jelezte részvételi szándékát a Moratórium 3-ban, ez alapján a részvételi arány mindössze a bruttó hitelállomány 2,5 százaléka. A legnagyobb arányban a lakossági fedezett hitellel rendelkező adósok igényelték a részvételt, ezen hitelek 8,5 százaléka maradt a moratóriumban.