Reagált a SWIFT rendszert érintő szankciókra az orosz olajat is használó Mol

A Mol pár napja megnyugtatott mindenkit, hogy a Barátság vezetéken keresztül zavartalan az olajszállítás, ha pedig szükséges, akkor az Adria vezetéken át is el tudja látni a finomítóit. Most azonban az orosz bank- és fizetési rendszert is szankciók érik, amely újabb kérdéseket vet fel