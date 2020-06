Most dőlhet el végleg, milyen lesz a második hullám

Nagyon fontos ponthoz érkezett az áremelkedés a világ vezető tőzsdéjén, hamarosan eldőlhet ugyanis, hogy milyen mértékű esésre kell felkészülni, ha jön egy második hullám a február-márciusi hatalmas zuhanás után. Már ha jön egyáltalán.

A tőzsdei szaksajtó az elmúlt egy hónap során nem győzte idézni pesszimista befektetési szakembereket. Szerintük az az emelkedés, amely március végén indult meg az amerikai részvénypiacon, s amely az S&P 500-as részvényindexet 43 százalékkal vitte feljebb alig két és fél hónap leforgása alatt nem más, mint egy medvepiaci rally. A fundamentumok egyáltalán nem indokolják a most megfigyelt részvényárfolyamokat, s emiatt hamarosan egy újabb eladási hullám várható, amely a március mélypontok alá viheti le a vezető tőzsdeindexeket - hangzanak a vélemények az elég sokak által követett szakértők szájából. A következő cikk szigorúan a technikai elemzés iránt érdeklődőknek szól.

Persze vannak optimisták is, ezen vélemények szerint mivel a gazdaság soha nem látott mértékű leállását soha nem tapasztalt mértékű monetáris és fiskális mentőcsomagok követték, ezért indokolt lehet az árfolyamok emelkedése. Elképzelhető, hogy a recesszió V alakú lesz, s mivel a mentőcsomagok mértéke talán még túlzó is volt az átmeneti visszaesés mértékéhez mérten, ezért az eszközárak elszállnak, s így a részvényárfolyamoknak is van még terük felfelé.

Válaszúthoz érkezett a piac

A jó hír az, hogy technikai értelemben hamarosan választ kaphatunk a kérdésre, mikre lehet valójában számítani a részvénypiacon. Az S&P 500-as részvényindex ugyanis péntekre olyan tartományba érkezett, az emelkedés az index bizonyos technikai mutatóját olyan szintre vitte, amely előre jelezheti, hogy ez a szemet gyönyörködtető rally csupán egy medvepiaci emelkedés-e vagy egy újabb bikapiac kezdete. Előbbi esetben joggal lehet arra számítani, hogy hamarosan ismét esni fognak az árfolyamok a piacon, és teljes erejével visszatér a február márciusban megtapasztalt eső trend. Második esetben viszont arra érkezhet jelzés, hogy az emelkedés tartós, s még ha várható is természetese korrekció az emelkedés folyamán, az már nem hoz olyan mély visszaesést, mint amit február márciusban lehetett megtapasztalni.

Ez az említett mutató nem más, mint az S&P 500-as index hosszabb távú, 30 napos RSI mutatója. Az RSI mutató egy oszcillátor, amely azt jelzi, hogy az adott termék árváltozásának mértéke hogyan viszonyul az elmúlt időszakban megszokott árváltozásokhoz. Az oszcillátorok közös jellemzője, hogy értékük két szélsőérték között ingadozik: emelkedő trend esetében az oszcillátorok értéke jellemzően ennek a sávnak a felső részébe költözik, míg csökkenő trend esetén fordítva.

A bikapiacok és a medvepiacok közötti váltást a részvénypiacon rendszerint éles hangulatváltás szokta kísérni, amely nyomot hagy az oszcillátorok viselkedésén is. Egy medvepiacból bikapiacba fordulást Martin Pring neves technikai elemző szerint jellemzően olyan szélsőséges pozitív hangulatváltás szokott kísérni, amely ezeket az oszcillátorokat egyébként normális körülmények között nem tapasztalt szélsőséges tartományba löki. Ez az úgynevezett "mega-túlvettség", persze ennek megvan az ellentéte, a "mega-túladottság" formájában is.

Az S&P 500-as indexnél az elmúlt 30 év folyamán viszonylag jól lekövethető, hogy mi tekinthető mega-túladottság és meg túlvettségi állapotnak. Mega-túlvettségi állapot a bikapiacok sajátja, s akkor lehet róla beszélni, ha a 30 napos RSI mutató meghaladja a 60-as értéket. Ilyen mértékű vételi hullám medvepiacon nem alakult ki, a medvepiaci rallyk során legfeljebb eddig tudott emelkedni az oszcillátor értéke, s innen jellemzően lefordult és jött az esés következő hulláma (fordított esetben, bikapiacon a korrekciók jellemzően legkésőbb a 30 napos RSI mutató 34-35-ös értékénél véget szoktak érni. Ez alatti értékek medvepiacra utalnak, amik további eladási hullámok előszelét jelentik, mint ahogy ez február végén is történt).

Medvepiaci-rally ennél tovább nem mehet

Pénteken ez a mutató már 59,86 ponton járt. Ez azt jelenti, hogy ha innen tovább folytatódik az emelkedés és a mutató 60 fölé tud emelkedni, akkor ez arra utal, hogy véget ért a rövid, ámde annál hevesebb medvepiac, amelyet a koronavírus járvány okozott. Ebben az esetben arra lehet számítani, hogy középtávon az index tovább fog emelkedni, s értéke m egy korrekció során nem esik már legutóbbi mélypontja, 2768 pont alá (3 százalékkal). A rossz hír az, hogy ennek hiányában hiába a nagy emelkedés, a február-márciusi esés miatt az uralkodó trend a lefelé mutató még mindig az amerikai piacon, s így a hüvelykujj-szabály szerint arra kell számítani, hogy a csökkenő trend hamarosan visszatér, sőt, szintén hüvelykujjszabály alapján ez a korábbinál mélyebb mélypontra viheti az árakat.



S&P 500-as index az új bikapiac küszöbén

S&P 500-as index az új bikapiac küszöbén

De van ennél egy sokkal egyértelműbb jelzés is, amely megmutathatja, hogy mire kell számítani a piacon. Ez pedig maga a mutató értéke. A február márciusi esés során ugyanis az S&P 500-as index olyan gyorsan zuhant, hogy mindössze egy olyan lokális csúcsot alakított ki, ahonnan új, mélyebb mélypontra került a lejtmenetben. Ez a pont pedig március 3-án alakult 3137 pontnál.





A legfontosabb akadály előtt

A csúcsok-mélypontok elemzése szerint pedig akkor váltana emelkedő trendbe az index, ha ennél a csúcsnál magasabbra jutna az index, s a csökkenő csúcsok és mélypontok sorozat ezzel emelkedő csúcsok és mélypontok sorozatába váltana. Így érdemes azt figyelni, hogy ezt a szintet képes szignifikánsan (azaz legalább 3 százalékkal, ez 3232 pontos indexértéket jelentene) átvinni a mutató. Ha igen, akkor elvileg ez nem medvepiaci rally és már nem kell a korábbihoz hasonlóan súlyos eséssel számolni. Ha viszont nem, akkor a pesszimisták számára most jöhetett el a kiváló alkalom az eladási pozíciók megnyitására.