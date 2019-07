Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most már tényleg el kéne adni a tőzsdén

A Morgan Stanley elemzői szerint el kell adni a részvényeket, az árak túl magasak, a profitok romlanak és a gazdaság is lassulni fog. A következő három hónap különösen rázós lehet.

A Morgan Stanley elemzői öt éve nem látott alacsony szintre csökkentették a portfóliókban a tartani javasolt globális részvények részarányát - adta hírül a Bloomberg. Az új ajánlás szerint a részvényeket alul kell súlyozni, s úgy látják, a következő három hónap különösen rázós lehet a részvények számára.

A profit előrejelzések túlságosan is optimisták, miközben a feldolgozóipari tevékenységet mérő mutatók világszerte egyre gyengébb teljesítményről tanúskodnak. A részvényárfolyamok ennek ellenére nem csökkentek, aminek az oka egyedül az, hogy a befektetők a romló adatok láttán arra várnak, hogy a nagy jegybankok lazítani fognak monetáris politikájukon - írta a bank stratégája, Andrew Sheets. Szerinte a piac túlságosan is optimista a tekintetben, hogy mit is jelentenek az alacsony hozamok. Az optimisták azt látják, hogy jön a jegybanki lazítás, azonban a lényeg, hogy az alacsony hozamok a romló kilátások következményei, a makrogazdasági környezet tele van lefelé mutató kockázatokkal.

A részvények árfolyama globálisan átlagosan 16 százalékot emelkedett eddig idén. Így érthető, ha számos elemző és stratéga vált óvatosabbá a részvénypiacok kilátásait illetően, tekintettel a kereskedelmi háborús fejleményekre és a globális gazdaság törékenységére - írja a hírügynökség. Eközben a kötvényárfolyamok többéves mélypontra kerültek.

A Morgan Stanley szerint ha már valaki részvényeket szeretne vásárolni, az jobban teszi, ha az európai, vagy a japán részvényeket választja az amerikai és a feltörekvő országokbeli cégek papírjaival szemben. A kötvények közül elsősorban a japán államkötvényeket választanák, ezek ugyanis nem követték le az elmúlt hónapokban az európai és a feltörekvő piaci kötvények hozamcsökkenését.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!