Most még többet nyerhet a szuperkötvénnyel

A MÁP+-nál is megugrott a visszaváltások volumene az elmúlt hetekben, a forgalmazók egy része pedig úgy döntött, eladja a saját ügyfeleinek a visszaváltott papírokat. Aki régebbi MÁP+-t vesz, jobban jár, mint az, aki újat jegyez, hiszen az idő előrehaladtával folyamatosan emelkedik a kamat.

Szeretne még jobbat, mint a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+)? Vegyen akkor MÁP+-t, de ne az új sorozatból, hanem abból, amit mások visszaváltottak - mondja több forgalmazó is az ügyfeleinek. A MÁP+-t tavaly június óta értékesítik, és több bank, illetve brókercég tapasztalta, hogy az ügyfelek egy része visszaváltott a korábban vásárolt értékpapírokból.

Később venni jobb

A MÁP+-t az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) honlapja szerint a Magyar Államkincstár állampénztári irodáiban, a WebKincstáron keresztül, a CIB Bank Zrt.,a Concorde Értékpapír Zrt., az Equilor Befektetési Zrt., az Erste Befektetési Zrt., a Gránit Bank Zrt., a K&H Bank Zrt., az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt., az OTP Bank Nyrt., az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. hálózataiban lehet megvásárolni.

A forgalmazók egy része pedig úgy döntött, a visszaváltott állampapírokat felajánlja az ügyfélkörének a másodpiacon. A CIB Bank honlapján április közepén hirdette meg ezt a lehetőséget. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a régebbi állampapírok megvásárlásával magasabb hozam érhető el, mintha újat jegyezne a kliens. Ez érthető, hiszen az első félévben még csak évente 3,5 százalékos kamatot fizet a MÁP+, a második félévben viszont már 4 százalékosat évesítve, majd még tovább emelkedik a kamat. Minél később jut tehát a befektető hozzá a befektető a korábban kibocsátott állampapírhoz, annál jobban jár. Ha valaki az első sorozatból tud vásárolni, akkor júniustól már 4,5 százalékos kamatot fizet majd a valamivel több mint négy év múlva lejáró kötvény.

Két út van

Nem mindegyik forgalmazó adja tovább az ügyfeleinek a mások által eladott MÁP+-t. Az OTP-nél például nincs ilyen lehetőség, ők eladják az állampapírt az ÁKK-nak, amely opciós jogával élve visszavásárolja a lakossági papírokat. Ugyanez a helyzet a Takarékbanknál, az ő klienseik sem juthatnak hozzá ezekhez az értékpapírokhoz. Az MKB konkrétan nem mondta, hogy nem ad el az ügyfeleknek a visszaváltott MÁP+-ból, de náluk nagyon kevés volt az eladott papír, és úgy látják, a klienseik nem is járnak lényegesen jobban a régi papírokkal, mint azzal, ha újat jegyeznek, így náluk ez a jellemzőbb.

Több forgalmazó viszont jelezte: ha el tudja adni a meglévő ügyfeleknek az állampapírokat, akkor megteszi. "Tapasztaltunk visszaváltásokat, de ezek egy részét viszonylag gyorsan újra tudtuk értékesíteni a meglévő ügyfélkörben. A már magasabb kuponnal forgókra nagyobb a vételi érdeklődés. Jellemzően 100 százalékos nettó árfolyamon kelnek el ezek a papírok" - mondták a Concorde-nál.

Az Equilornál is visszaváltották a MÁP+-állomány néhány százalékát az elmúlt hetekben, ennek egy részét a saját ügyfeleik, egy másik részét az ÁKK vásárolta meg. A CIB-nél, a K&H-nál és az Ersténél is van másodpiaci értékesítés az ügyfelek számára. Mindazonáltal az új állampapír-jegyzések volumene még mindig nagyobb, mint a régiek értékesítése annak ellenére is, hogy az ÁKK a járvány kirobbanása óta egyre kevesebb lakossági papírt képes eladni.