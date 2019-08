Munkavállalói részvényprogramot indít az AutoWallis

Az AutoWallis stratégiai céljait támogató, céleléréshez kötött Munkavállalói Résztulajdonosi Programot (MRP) indít a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management - közölte csütörtökön a társaság.

Az MRP-hez a társaság fő tulajdonosa, a Wallis Asset Management térítés nélkül biztosítja a szükséges 7,3 százalékos részvénycsomagot. A programban az AutoWallis és leányvállalatainak 25 vezetője vesz részt az induláskor, akik tényleges részesedéshez akkor jutnak, ha a programban kitűzött eredményességi célok teljesülnek.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat számára a program - az MRP szervezet működtetésén kívül - semmilyen ráfordítással, kötelezettséggel nem jár, ugyanis az elindításához szükséges 7,3 százalékos (19 871 831 darabos) részvénycsomagot a WAM térítés nélkül biztosítja.

Az AutoWallis májusban mutatta be 2024-ig szóló stratégiáját és 2029-es jövőképét, melyben a vállalat robosztus növekedésével számol a következő tíz évben, és célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2024-ig organikus növekedéssel a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) négyszereződésével, árbevételének duplázódásával, míg akvizíciókkal ennél is nagyobb növekedéssel számol. A vállalat ugyanakkor akvizíciókat is tervez, melyek tovább javíthatják az eredményt, melyből osztalék kifizetést is tervez a cég - áll a BÉT honlapján megjelent tájékoztatóban.

