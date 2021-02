Musk alágyújtott a bitcoin-rakétának

Az elmúlt hónapokban amúgy is nagyot menetelő bitcoin árfolyamának hatalmas lökést adott hétfőn a Tesla bejelentése. E szerint a cég nemcsak bevásárolt a kriptodevizából, de ezentúl azzal fizetni is lehet az autóiért.

A múlt pénteki, valamivel 40 ezer dollár alatti szintről ma reggelre már 48 ezer dollár fölé rántották a bitocin árfolyamát, a lökést ezúttal a Tesla tegnapi bejelentése adta meg a kriptodeviza kurzusának.

Az elmúlt hónapokban amúgy is nagy keresettségnek örvendő kriptodeviza - amelynek értéke fél év alatt megnégyszereződött dollárban számolva - újabb nagy menetelését előidéző bejelentés szerint a világ jelenleg legértékesebb autógyártó cége 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt be bitcoinból. Ezen felül azt tervezi, hogy a jövőben bitcoinban is lehet majd fizetni autóiért.

Nem csak a bitcoin árfolyama, de a rivális kriptodevizáé az ethereumé is megugrott a bejelentés nyomán, mint ahogy azon cégek részvényeié is, amelyek egyrészt kereskedési platformot kínálnak ezeknek, illetve a bányászatukhoz szükséges eszközöket állítják elő. A Reuters szerint a bitcoin hétfői drágulásának mértéke három éves rekordnak tekinthető. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy a Tesla bejelentése csak egy momentuma annak a folyamatnak, amely során egyre több cég fogadja el a bitcoint fizetőeszközként, illetve egyre több nagyobb befektető vásárol belőle befektetési eszközként.

A Tesla alapító vezetője, Elon Musk már régóta elkötelezett híve a kriptodevizáknak, s rendszeresen segíti kommentjeivel azok árfolyamának emelkedését. Legutóbb a dogecoin, egy viccnek szánt kriptopénz kurzusa ugrott nagyot, amikor Musk a Twitteren megemlékezett róla.