Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy az öröm a görög előrehozott választások miatt

Meredeken emelkedtek a részvényárfolyamok a görög tőzsdén, az állampapírok hozamai pedig jelentősen csökkentek hétfőn, miután a kormányzó párt, a baloldali Sziriza súlyos vereséget szenvedett az európai parlamenti (EP-) választásokon, arra kényszerítve Alekszisz Ciprasz miniszterelnököt, hogy előrehozott parlamenti választások kiírását kezdeményezze.

Az athéni tőzsde fő mutatója, a kompozit index (ATG) szerény, 0,23 százalékos pluszban nyitotta a kereskedést, de pillanatok alatt szárnyalni kezdett, délután három órakor 6,25 százalékos nyereségben, 777,78 ponton - addigi, 779,33 pontos napi maximumának közelében - állt. Az utóbbi három év legerősebb napi ütemével emelkedett az ATG, miközben a főbb európai tőzsdéken mérsékelt, 1 százalék alatti mértékben nőttek az irányadó mutatók.

Az államkötvényhozamok éppen ellenkezőleg, meredek ütemben csökkentek, a tízéves állampapír hozama most először rövid időre 3 százalék alá is benézett. Bár később némileg visszaerősödtek a hozamok, a tízéves papír hozama így is 24 bázisponttal alacsonyabban, 3,16 százalékon áll.

Az athéni tőzsdén idén jelentősen emelkedtek a részvényárfolyamok, mivel az ország gazdasági fellendülésében bízva a befektetők között a vásárlók voltak többségben. Európában idén az athéni tőzsdeindex emelkedett legnagyobb mértékben, több mint 25 százalékkal.

Az EP-választáson az ellenzéki konzervatív Új Demokrácia a voksok 33 százalékát, a Sziriza pedig 24 százalékát szerezte meg. A befektetők megítélése szerint az Új Demokrácia piacbarátabb és Európa-pártibb a Szirizánál.

"A Sziriza a választások előtt elkezdett ajándékokat osztogatni, és a befektetők elkezdtek attól félni, hogy a kormány nem lesz képes elérni az előírt elsődleges költségvetési többletet" - mondta Rene Albrecht, a német DZ Bank elemzője, olyan intézkedésekre utalva, mint a nyugdíjasoknak adott plusz juttatások vagy éppen a forgalmi adók csökkentése. Hozzátette, a piacok abban reménykednek, hogy egy konzervatívabb, fegyelmezettebb költségvetési politikát folytató párt jut hatalomra.

Görögországban júniusban helyhatósági választásokat tartanak, a miniszterelnök ezt követően azonnal kezdeményezni fogja az államfőnél az előrehozott parlamenti választások kiírását.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!